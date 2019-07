The Witcher: il primo trailer della serie tv al SDCC

The Witcher: arriva il trailer in Italiano della serie tv durante il San Diego Comic Con 2019 con protagonista Henry Cavill.

Netflix durante il San Diego Comic Con 2019 nella Sala H, ha presentato in anteprima mondiale il primo trailer della serie tv di The Witcher, tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski (da cui sono stati realizzati anche dei videogiochi) con protagonista Henry Cavill.

Succesivamente il trailer poi è stato diffuso online anche in Italiano:

The Witcher racconta la storia di Geralt di Rivia (Henry Cavill), un cacciatore di mostri che possiede sin dalla tenera età delle doti sovrannaturali. Queste persone sono chiamate witches e passano la loro vita in solitudine dal resto del mondo. Un giorno però il nostro protagonista incontrerà una donna che usa la magia e una giovane principessa con un segreto, facendoli partire per un lungo viaggio assieme e affrontare molti pericoli.

Al momento sappiamo solo che la serie sarà composta da soli otto episodi e arriverà su Netflix tra dicembre 2019 e i primi mesi del 2020, senza ancora una data precisa ufficiale.

Il cast di The Witcher oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt di Rivia, comprende: Anya Chalotra che vestirà i panni di Yennefer; Freya Allan che sarà Ciri; Jodhi May interpreterà la Regina Calanthe e Björn Hlynur Haraldsson suo marito il cavaliere Eist. Adam Levy sarà invece, Saccoditopo, Mimi Ndiweni nella parte di Fringilla e Therica Wilson-Read in quella di Sabrina. Millie Brady sarà la principessa Renfri, Eamon Farren sarà Cahir, Joey Batey sarà Jaskier, Lars Mikkelsen sarà Stregobor, Royce Pierreson sarà Istredd, Maciej Musia sarà Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte sarà Dara, e Anna Shaffer sarà Triss.

Il poster ufficiale:

Fateci sapere cosa ne pensate di questa serie tv lasciandoci un commento.