The Witcher: il ritorno di Geralt nel nuovo teaser della seconda stagione

Continua la campagna promozionale dell’attesa seconda stagione di The Witcher, produzione Netflix basata sui celebri romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski. Dopo un primo teaser incentrato su Ciri (Freya Allan), questa volta l’attenzione è tutta rivolta sul ritorno di Henry Cavill nei panni del protagonista, Geralt di Rivia.

Il video è alquanto criptico, ma lascia presagire nuovi pericoli in arrivo. A un certo punto è possibile scorgere quella che sembrerebbe essere Yennefer (Anya Chalotra), molto probabilmente imprigionata dopo quanto accaduto nella prima stagione (qui la nostra recensione).

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Al momento non è ancora stata annunciata una data di lancio precisa, ma è molto probabile che ciò possa avvenire in occasione della WitcherCon, evento virtuale dedicato ai fan del franchise, organizzato da Netflix e CD Projekt RED.

The Witcher, ecco un nuovo teaser della seconda stagione

La prima stagione di The Witcher è stata una delle più viste su Netflix nel 2019 e la piattaforma di streaming spera ovviamente di replicare il successo con i nuovi episodi. Questa la sinossi ufficiale:

Convinto che la vita di Yennefer sia andata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cir nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro di sé.

L’universo televisivo della saga si espanderà anche con Blood Origin, un prequel in sei parti ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi narrati nella serie originale. Verrà raccontata l’origine del primissimo Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale ‘congiunzione delle sfere’, quando il mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno.

In attesa di nuove informazioni sulla seconda stagione di The Witcher, potete recuperare la prima su Netflix.