Vincitore di oltre 800 premi come gioco dell’anno per Playstation 4, The Witcher 3: Wild Hunt è l’avventura open world ambientata in un universo dark fantasy che ha come protagonista il cacciatore di mostri mercenario Geralt di Rivia. La Complete Edition è l’occasione perfetta per scoprire questo mondo per la prima volta, o per riviverne l’avventura, ovunque si voglia!