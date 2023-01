Iniziano a emergere in rete nuove voci sul futuro dell’adattamento televisivo di The Witcher. Nonostante la quarta stagione sia stata ufficialmente confermata, sembra proprio che anche la quinta sarà girata immediatamente dopo e potrebbe rappresentare la chiusura della serie TV arrivata su Netflix nel 2019. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Redanian Intelligence secondo cui la piattaforma di streaming non avrebbe piani per continuare lo show oltre la quinta stagione (al momento non ancora annunciata).

The Witcher si chiuderà con la quinta stagione?

La quarta stagione di The Witcher è stata confermata a ottobre dello scorso anno assieme all’annuncio della dipartita di Henry Cavill che lascerà ufficialmente il ruolo di Geralt di Rivia a Liam Hemsworth. Citando fonti anonime che hanno familiarità con la questione, Cavill ha ritenuto che fosse giunto il momento di abbandonare lo spettacolo dopo aver precedentemente firmato un accordo a breve termine con Netflix per la sua produzione. In aggiunta a questo, è stato notato che lo spettacolo aveva un programma di produzione molto impegnativo, che richiedeva viaggi all’estero.

La terza stagione di The Witcher, le cui riprese si sono concluse a settembre, arriverà su Netflix nell’estate 2023. La showrunner Lauren S. Hissrich, durante una recente intervista con Entertainment Weekly, ha assicurato che la stagione e di The Witcher seguirà molto da vicino i passi narrati nei romanzi e che di fatto sarà un adattamento quasi “uno a uno”. Nel frattempo l’universo della saga si è espanso con The Witcher: Blood Origin, serie prequel ambientata 1.200 anni prima degli eventi della serie principale e poco dopo gli eventi catastrofici noti come Congiunzione delle Sfere. Racconta la storia di alcuni personaggi, più di preciso degli elfi, che saranno alle prese con i vari cambiamenti che avvengono nel Continente.