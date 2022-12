Netflix ha diffuso una l’ordine cronologico ufficiale che aiuterà i fan di The Witcher a posizionare e relazionare tra loro gli eventi, così da poterli seguire meglio.

The Witcher: l’ordine cronologico ufficiale delle serie Netflix

Nato inizialmente come la “semplice” trasposizione cinematografica dell’opera di Sapkowski, l’universo del cacciatore di mostri si è velocemente espanso, andando ad includere oltre alla serie base anche il prequel “The Witcher: Blood Origin” e la serie animata “The Witcher: Nightmare of the Wolf”. Considerando che i fatti narrati (anche all’interno della stessa serie) non sono cronologicamente continui non è impossibile che gli spettatori potessero rimanere sconcertati davanti a quanto mostrato e perdere il filo della narrazione.

Per rendere, un minimo, più fruibile il tutto, la nota piattaforma streaming ha quindi mostrato sulle sue pagine social un’immagine che colloca le diverse fasi del franchise in ordine temporale. Possiamo quindi vedere che The Witcher: Blood Origin setta l’ipotetico anno zero dell’ambientazione, mentre la serie due avviene nell’anno 1264, un solo anno dopo la conclusione di quanto narrato nella prima stagione.

A lot has happened in 1200 years. Here's where The Witcher: Blood Origin sits in the wider timeline… pic.twitter.com/Voz7gHd1Ft — The Witcher (@witchernetflix) December 11, 2022

La serie prequel ruoterà attorno alla Congiunzione delle Sfere, l’evento che ha radicalmente cambiato il mondo creato dall’autore polacco, e avrà luogo oltre 1200 anni prima di quanto visto nella serie originale. Questo permetterà di conoscere un mondo completamente diverso con una maggior abbondanza di mostri e dove le varie razze sono unite contro la comune, e inaspettata, minaccia. Nessuno può sapere cosa vedremo: lo stesso Sapkowski non ha mai trattato questa fase della sua ambientazione.

Quanto a The Witcher: Nightmare of the Wolf, il secondo spin-off del brand, tratta un momento storico completamente diverso. Ambientato tra il 1107 e il 1165, quindi all’incirca a metà strada tra le altre due opere, mostra il momento di massimo splendore della scuola dello stile del Lupo (lo stesso a cui appartiene Geralt di Rivia) e la sua successiva decadenza.

Purtroppo l’immagine postata mostra i suoi limiti quando si tratta della prima stagione di The Witcher: qui venivano infatti percorse ben tre diverse linee temporali spalmate in un arco di circa cinquant’anni. Linee che a suo tempo furono poi spiegate nel dettaglio tramite una serie di guide.

Stranamente la timeline postata non mostra dove andrà a porsi la terza stagione di The Witcher: pur ponendosi ovviamente dopo la stagione due, non possiamo sapere quanto tempo separi gli eventi narrati. per scoprirlo dovremo aspettare l’estate del 2023, data ufficiale di rilascio di The Witcher 3.