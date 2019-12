The Witcher, i migliori regali per Natale!

The Witcher è una saga leggendaria, che è riuscita ad andare ben oltre la leggenda grazie alla trilogia videoludica sviluppata da CD Projekt Red. In occasione dell’uscita della sua prima serie televisiva – prodotta dal colosso Netflix -, abbiamo pensato di proporvi i migliori gadget dedicati ai cacciatori di mostri.

Prima di passare con gli articoli da noi selezionati, vi ricordiamo che possono essere sottoposti a disponibilità e costi variabili. Di conseguenza, vi consigliamo di acquistarli fin da subito se siete interessati a fare un regalo.

I veri appassionati della saga di The Witcher sentono quel desiderio – proveniente dalle più remote viscere del proprio corpo – di possedere lo stesso medaglione di Geralt di Rivia. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un ciondolo a forma di testa di lupo, che accompagna il protagonista della serie nelle sue sanguinarie avventure. Ma non solo, perché potrebbe anche interessarvi il cappellino con licenza ufficiale.

Molti non conoscono il miglior metodo per custodire il proprio denaro. Ebbene, abbiamo pensato anche a questo con il borsellino ufficiale di The Witcher. Questo articolo, inoltre, potrebbe fare al caso di chi vuole fare un grazioso regalo per Natale.

Come passare il periodo natalizio se non con un puzzle? Infatti, abbiamo deciso di inserire in questo speciale articolo un grattacapo che potrà tenere impegnati il vero appassionato di The Witcher insieme alla propria famiglia oppure in compagnia dei propri amici.

I collezionisti, invece, troveranno sicuramente appetibili alcuni action figure dedicati ai protagonisti di questa leggendaria serie, stiamo parlano di Geralt e Ciri. Il prezzo potrebbe risultare proibitivo per alcuni, ma sappiamo che l’attaccamento verso questi due eroi può superare qualsiasi limite.

Se siete interessati a una lettura, e in particolare all’autentica storia creata da Andrzej Sapkowski, potete trovare sicuramente interessante la saga completa di The Witcher, che si caratterizza da ben otto libri. Ve li proponiamo di seguito.

Chiudiamo in bellezza con i videogiochi dedicati a Geralt di Rivia e Co., che vi proponiamo di seguito in base alla piattaforma su cui possono girare. Buon divertimento!