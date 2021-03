The Witcher: Old World arriverà anche in lingua italiana

Pendragon Game Studio è lieta di annunciare l’edizione italiana dell’atteso The Witcher: Old World. Ideato da Łukasz Woźniak (autore di giochi come Titans e Valhalla), il gioco arriverà su Kickstarter il prossimo maggio. Grazie all’accordo raggiunto con i partner di Go On Board e CD Projekt RED, Pendragon distribuirà la versione retail completamente localizzata in lingua italiana.

In The Witcher: Old World, vestirete i panni di un Witcher – un esperto uccisore di mostri – e verrete catapultati all’interno nell’universo del leggendario franchise di The Witcher. Il gioco è ambientato cronologicamente prima della saga di Geralt di Rivia, e racconta di tempi in cui una grande quantità di mostri errava liberamente per il Continente, creando costanti pericoli alla popolazione e chiedendo spesso e volentieri l’aiuto di esperti uccisori di mostri, meglio conosciuti come Witcher. Cinque scuole concorrenti hanno addestrato i loro adepti attraverso allenamenti brutali e, una volta diventati Witcher, sono partiti per esplorare le terre in cerca di guai da risolvere, avventure e supporto in cambio di soldi.

In questo gioco di avventura competitivo per 2-5 giocatori vi troverete a viaggiare all’interno di una vasta mappa; vivrete missioni scritte in maniera magistrale che vi chiederanno di compiere importanti scelte morali; combatterete mostri e a volte vi troverete addirittura a confrontarvi con altri Witcher per difendere l’onore della vostra scuola. I giocatori potranno costruire il proprio mazzo di gioco composto da carte uniche, ognuna con le sue peculiarità: attacchi, schivate e le famose magie dei Witcher, meglio conosciute come “Segni”. La giusta sinergia tra le carte porterà alla creazione di potenti combo, permettendo così ai giocatori di utilizzare al meglio le potenzialità delle loro scuole. Missioni, battaglie e persino partite a poker di dadi permetteranno ai giocatori di guadagnare denaro, ottenere nuovi oggetti e allenare le loro abilità.

Il primo giocatore che riuscirà a guadagnare un certo numero di trofei, sarà immediatamente dichiarato vincitore. I trofei si guadagneranno uccidendo mostri, istigando e vincendo caotiche risse da taverna contro altri Witcher, allenando i propri attributi fino al massimo livello e risolvendo determinate missioni nel corso dell’avventura.