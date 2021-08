The Witcher: rivelato il compenso di Henry Cavill

The Witcher è stato un enorme successo per Netflix, in parte proprio grazie al carisma del suo protagonista, Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill.

Il guadagno di Cavill nei panni di Geralt

Secondo un resoconto di Variety, Cavill è stato pagato circa 400.000 dollari ad episodio, sicuramente un compenso da capogiro. Nello stesso resoconto sono stati rivelati anche i cachet di numerosi altri attori del “piccolo schermo” come Pedro Pascal che per la serie The Last of Us su HBO ha guadagnato 600.000 dollari ad episodio.

Per quanto riguarda Cavill non è tuttavia chiaro se il pagamento sia da riferirsi solo alla seconda stagione o anche alla prima, ma sicuramente sarà reiterato anche nella futura terza stagione.

La prima stagione di The Witcher è uscita per Netflix nel 2019, riscuotendo un enorme successo tra i fan che stavo aspettando una trasposizione cinematografica dei libri di Andrzej Sapkowski. Cavalcando il successo del gioco The Witcher 3 è stato facile per Netflix accaparrarsi come spettatori anche numerosi giocatori che non conoscevano i libri da cui è tratta l’opera.

A distanza di due anni esatti, la seconda stagione è molto vicina dall’essere rilasciata sulla piattaforma, dalle notizie che si hanno dovrebbe essere in fase di post-produzione. La stagione ha subito numerosi intoppi tra la crisi pandemica che ha colpito inevitabilmente il settore e all’infortunio che ha colpito Henry Cavill durante le riprese.

A seguito del successo della prima stagione Netflix ha annunciato che ci saranno numerosi progetti secondari basati sul brand, come alcuni spin-off su alcuni personaggi secondari, senza però la presenza di Cavill. Sarà da vedere quanto questi progetti avranno successo senza la presenza dell’attore, che tanto ha contribuito alla serie originale, ai fan per ora non resta che aspettare l’uscita della seconda stagione di The Witcher che uscirà in esclusiva su Netflix il 17 Dicembre.

Intanto consigliamo di recuperare il primo libro da cui è tratta la serie.