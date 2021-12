The Witcher Stagione 2, la seconda stagione dell’adattamento della Saga di Geralt di Rivia (recuperate il primo libro su Amazon) dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, prodotta da Netflix arriverà il prossimo 17 dicembre 2021 (a questo nostro articolo potete guardare il trailer in italiano).

Se siete un po’ arrugginiti su cosa è accaduto nella prima stagione, non temete perché Netflix ha pubblicato un video promozionale che riassume tutti gli eventi più importanti della stagione 1, con una narrazione ironica che ricorda Jaskier il bardo.

Il riassunto di The Witcher Stagione 1 in un video da 7 minuti

Il video promozionale è stato postato sull’account Twitter di Netflix Geeked con l’iconica frase: “Il destino ti ha portato qui!”. Il video riassume rapidamente tutti i primi otto episodi di The Witcher, dalla battaglia di Geralt con Renfri ai suoi incontri con l’interesse amoroso Yennefer e il suo bambino adottato, Ciri.

A differenza della prima stagione dello show, che ha seguito un metodo di narrazione non lineare che saltava attraverso i periodi di tempo, raccontando le storie intrecciate di Geralt, Yennefer e Ciri fino a quando i tre protagonisti non si sono effettivamente incrociati di persona, il riassunto presenta il racconto di ogni personaggio in modo più lineare:

if you're new to the world of The Witcher… DESTINY HAS BROUGHT YOU HERE! Learn (or refresh yourself on) everything you need to know about Geralt of Rivia, Yennefer of Vengerberg, Princess Cirilla of Cintra, and the humble bard Jaskier. pic.twitter.com/30Nrf9ChIw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 1, 2021

Un elemento importante raccontato nel video è la Legge della Sorpresa, un’usanza nel mondo di The Witcher dove uno può ripagare un altro offrendo una ricompensa che è sconosciuta a entrambe le parti, legge che ci viene presentata nella quarta puntata dove Geralt di Rivia, grazie all’ospitalità della fiera regina Calanthe e di sua figlia Pavetta si trova alla corte di Cintra, quando Lord Istrice fa la sua comparsa chiedendo la mano della principessa in base a un accordo stretto con il defunto re, appunto la Legge della Sorpresa.

“Il destino determina quindi quel pagamento, che è qualcosa che l’altra persona già possiede, ma di cui non è a conoscenza”, afferma la narrazione del video, spiegando che il destino di Geralt è stato legato per sempre a Ciri quando ha salvato entrambi i suoi genitori e ha reclamato la Legge della Sorpresa come pagamento, ignaro del fatto che la madre di Ciri, Pavetta, era incinta in quel momento.

Nel video sentiamo anche la canzone Toss A Coin To Your Witcher, composta da Sonya Belousova e Giona Ostinelli con testo di Jenny Klein, e cantata da Joey Batey (nei panni di Jaskier) nel secondo episodio, canzone che è diventata una hit virale poco dopo l’uscita della serie a fine dicembre 2019.

Vi ricordiamo che, visto il successo di The Witcher, è in produzione Blood Origin, uno spin-off prequel che racconterà l’origine del mondo di Geralt di Rivia. Creato da Declar de Barra (The Originals e sceneggiatore di un episodio di The Witcher), è composto da 6 episodi ed è ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima della serie madre. Racconterà gli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno.