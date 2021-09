The Witcher Stagione 2: Geralt abbraccerà il suo ruolo di padre

Henry Cavill ha parlato con Entertainment Weekly in merito ai cambiamenti che subirà il suo Geralt in The Witcher Stagione 2, suggerendo che il witcher adotterà un ruolo di padre. Cavill ha dichiarato che, anche se Geralt magari non avrebbe mai desiderato essere padre, è abbastanza uomo da accettare il suo ruolo. La Stagione 1 della serie si è infatti conclusa con l’accettazione da parte di Geralt del suo ruolo paterno per la principessa Cirilla, un legame che si è formato e fortificato a lungo per via dei loro destini intrecciati.

The Witcher Stagione 2: Geralt e Ciri come padre e figlia

La natura del personaggio come protettore è stata anticipata durante la prima stagione, basata sulla serie di racconti scritti da Andrzej Sapkowski in Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino (acquistate i videogiochi di The Witcher e i romanzi originali scritti da Andrzej Sapkowski qui su Amazon!). Anche se spesso riluttante a farsi coinvolgere in situazioni così personali e delicate, Geralt si è ritrovato ad andare in soccorso di vari personaggi, tra cui il bardo Ranuncolo e Yennefer. Per quanto riguarda il suo legame con Ciri, Geralt ha chiesto senza pensarci di essere ricompensato con la Legge della Sorpresa dopo aver salvato i genitori della piccola. I personaggi sono quindi legati dal destino, che la serie presenta come una forza inevitabile e incredibilmente potente.

Cavill ha commentato la complessità del suo personaggio, affermando che c’è di più in lui oltre al suo aspetto scontroso:

“Quello che sto cercando di fare è tirare fuori più di quel Geralt intellettuale, filosofico e saggio“.

Più che un semplice cacciatore di mostri, il Geralt nei romanzi e nei videogiochi targati CD Projekt Red è raffigurato più come un pensatore che opera secondo il proprio codice personale. Abbiamo potuto averne un assaggio anche durante la Stagione 1 della serie Netflix, ad esempio nel il suo rifiuto di uccidere creature che dimostrassero intelligenza e fossero quindi potenzialmente aperte a soluzioni pacifiche.

Anche il ruolo in evoluzione di Geralt come figura genitoriale per Ciri, che ha perso il resto della sua famiglia a Cintra sempre durante la prima stagione, non dovrebbe sorprendere i fan. The Witcher Stagione 2 adatterà gli eventi di Il Sangue degli Elfi, il romanzo che per primo si è discostato dal formato della raccolta di racconti e ha abbracciato quello del romanzo vero e proprio. I trailer di The Witcher Stagione 2 hanno anche mostrato che Geralt porterà Ciri a Kaer Morhen, la vecchia fortezza in cui vengono addestrati gli strighi che abbiamo visto l’ultima volta nel film d’animazione di Netflix The Witcher: Nightmare of the Wolf.

The Witcher Stagione 2 sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 17 dicembre 2021. Sempre su Netflix potete trovare la prima stagione completa della serie, a questo indirizzo.