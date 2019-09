The World Anvil presenta le sue novità per Lucca Comics & Games

The World Anvil apre i preordini per le sue novità in uscita a Lucca Comics & Games

The World Anvil apre i preordini del gioco di ruolo Evolution Pulse Rinascita e di Nostalgia: Requiem, un romanzo ambientato nel mondo del loro gdr Nostalgia: La Flotta Nomade. Evolution Pulse Rinascita sarà un gioco di ruolo ad opera di Alberto Tronchi e Daniel Comerci, che vedrà la collaborazione tra The World Anvil e Black Box Games e vedrà la luce dopo molti mesi di playtesting. Questo gioco di ruolo esplorerà l'universo di Evolution Pulse, la precedente edizione creata da Black Box Games, da una nuova prospettiva riscrivendone la storia dal punto di vista Hekath.

Evolution Pulse Rinascita sarà disponibile in due edizioni, standard e Emperor Edition; quest’ultima sarà libro numerato a mano e impreziosito da carta anticata. La Emperor Edition conterrà anche il poster della mappa del mondo, 12 Carte Miti e Divini e il pdf del manuale. In questa nuova edizione le potenti creature aliene sono assurte al ruolo di divinità mitologiche a cui l’umanità è asservita.Il manuale avrà un formato tascabile (16×24 cm) e presenterà il nuovo sistema di regole Monad Echo, che privilegerà la narrazione continua e porrà enfasi sugli aspetti di ambientazione del gioco.Evolution Pulse Rinascita sarà disponibile in due edizioni, standard e; quest’ultima sarà libro numerato a mano e impreziosito da carta anticata. La Emperor Edition conterrà anche il poster della mappa del mondo, 12 Carte Miti e Divini e il pdf del manuale. Evolution Pulse Rinascita avrà un prezzo di 33 euro. The World Anvil attiverà una promozione speciale: i primi 100 ordini potranno avere la Emperor Edition, allo stesso prezzo dell’edizione standard. Nostalgia: Requiem, di Enrico Pasotti, sarà un romanzo ambientato all’interno del gioco di ruolo Nostalgia: La Flotta Nomade.

Il libro approfondirà gli aspetti dell’ambientazione del gioco di ruolo e la vita sulle arche spaziali, attraverso le storie di sei personaggi destinate ad intrecciarsi tra loro. Nostalgia: Requiem avrà un prezzo di 12,90 euro. Entrambe le novità verranno messe in commercio in occasione dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games. Chi desiderasse prenotarle potrà farlo attraverso l’online store di The World Anvil.