Thermae Romae Novae (Mari Yamazaki): primi dettagli sull’anime Netflix

Nel corso del Netflix Anime Festival 2020, il sito di streaming aveva annunciato che un nuovo anime intitolato Thermae Romae Novae era in corso di sviluppo in collaborazione con la creatrice del manga Thermae Romae Mari Yamazaki (acquistate il manga su Amazon!). Ora finalmente Netflix ha ufficializzato la notizia, anche se non sappiamo ancora quando l’anime uscirà.

Thermae Romae Novae: l’anime

Sebbene i personaggi e la trama dell’anime Thermae Romae Novae siano basati sul manga Thermae Romae, non seguirebbero da vicino l’intera narrazione. In effetti, la stessa Yamazaki fornirà del nuovo materiale, nuove trame, per l’adattamento di Netflix.

Questa la key visual:

Thermae Romae Novae racconta il viaggio nel tempo di Lucius, un designer di bagni nell’impero romano che arriva nel Giappone odierno, dove impara a conoscere la cultura delle terme nipponiche.

Tetsuya Tatamitani (Africa Salaryman) dirige la serie presso lo studio NAZ su sceneggiature scritte da Yuichiro Momose (Africa Salaryman, So I’m a Spider, So What?).

Thermae Romae: il manga

Thermae Romae è scritto e disegnato da Mari Yamazaki e pubblicato in Giappone sulla rivista Comic Beam di Enterbrain da febbraio 2008.

In Italia è edito dalla Star Comics da ottobre 2011 che ne descrive così la trama:

Nell’antica Roma, durante l’impero di Adriano, l’ingegnere Lucio si è specializzato nella progettazione di terme.

Sempre alla ricerca di nuove idee per contribuire a dar lustro alla grande civiltà dell’Impero Romano, un bel giorno, mentre si rilassa facendo un bagno, viene risucchiato da un buco sul fondo della vasca, per riemergere poco dopo…in un bagno termale giapponese, ai giorni nostri!

Inizia così per l’ambizioso ingegnere un bizzarro andirivieni tra la Roma antica e il Giappone moderno, durante il quale avrà la possibilità di apprendere nuove tecnologie e sviluppare idee innovative da applicare nel suo mondo di provenienza!

Thermae Romae è il vincitore del Manga Taishō Award III e del premio Miglior storia breve al quattordicesimo Premio culturale Osamu Tezuka.