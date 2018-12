They Came from Beneath the Sea! Un Kickstarter mostruoso

E’ in corso su Kickstarter il crowdfunding di They Came from Beneath the Sea!, un gioco di ruolo ad ambientazione B-Movies anni ’50 di Onyx Path Publishing.

Il mondo in cui è ambientato They Came from Beneath the Sea! è un’ucronia degli Stati Uniti degli anni ’50, in cui la minaccia alla Terra della Libertà arriva dai sovietici e dagli alieni. I personaggi creati dai giocatori sono basati sugli archetipi tipici di quel genere di cinematografia, come ad esempio, il veterano di guerra, lo scienziato pazzo e l’agente governativo esperto in minacce aliene.

I temi ricorrenti dell’ambientazione possono includere la classica missione per difendere la cittadina costiera da un’invasione aliena, liberare una nave da crociera infestata o utilizzare della tecnologia aliena per sferrare un attacco ad una roccaforte nemica.

They Came From Beneath the Sea! utilizza lo Storypath game system, il sistema proprietario dei giochi Onyx Path ideato per permettere un incremento proporzionale della difficoltà che possa permettere un livello di sfida adeguato sia che si stia giocando un personaggio alle prime armi sia nel caso si stia interpretando un esperto. Nello Storypath system i giocatori hanno a disposizione una riserva di dadi a 10 facce e per risolvere una prova si lanciano tanti dadi quanti ne sono forniti dalla somma tra l’abilità del personaggio e l’attributo ad essa correlato. I successi sono determinati dai dadi che hanno ottenuto almeno otto come risultato del lancio.

Per affrontare la minaccia aliena i personaggi avranno nel loro arsenale molto più che il loro equipaggiamento, infatti potranno utilizzare anche degli elementi “tipici” del mondo dei film.. i Quips (battute a effetto) e le Cinematics (elementi di montaggio e post produzione).

Queste due azioni, a disposizione dei giocatori, potranno essere pescate da un mazzo di carte oppure essere determinate tirando dei dadi e confrontando i valori su una tabella del manuale.

I Quips sono le battute ad effetto, che permetteranno di potenziare le azioni dei personaggi come, per esempio, sferrare un pugno più potente, tenere un discorso più convincente o semplicemente far dire al proprio personaggio una frase ad effetto prima di morire.

Queste frasi non saranno sempre appropriate alla scena in cui vengono usate, ma parte del gioco, e del divertimento, sta nel sapere come usarle creativamente in base al contesto in cui si troveranno i giocatori.

Le Cinematics, invece, sono una meccanica di metagame che viene usata per intervenire direttamente sulla narrazione di una scena. Durante il gioco si possono accumulare dei punti da spendere per inserire nel gioco degli elementi di metacinema come: scene cancellate, dissolvenze al nero quando l’azione diventa troppo intensa, cattivo doppiaggio che rende la scena comica, o l’utilizzo di uno stunman che sostituisca l’attore nelle scene pericolose.

They Came From Beneath the Sea! avrà più di 200 pagine a colori in formato A4 cartonato. All’interno del libro sarà presente il regolamento completo, l’ambientazione e una ricca parte dedicata al bestiario con dozzine di alieni e antagonisti.

Chi desidera sostenere questo progetto potrà farlo scegliendo se comprare il manuale in pdf (pledge da 25$) oppure nella sua versione stampata (i pledge da 50$ in su) e inclusi in molti dei pledge troverete le card Quips/Cinematics e lo schermo del master.

Il goal stabilito per il finanziamento del libro era di 17,589€, cifra che è già stato raggiunto e superato, i backers che hanno finanziato il progetto vedranno recapitarsi il manuale a agosto 2020.