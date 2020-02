They Feed On Fear: A horror RPG debutta su Kickstarter

Debutta su Kickstarter They Feed On Fear, gioco di ruolo horror in cui i protagonisti interpreteranno i mostri stessi e il cui compito sarà quello di straziare una tranquilla cittadina dell’entroterra statunitense.

Dalla campagna:

They Feed on Fear: A Horror RPG è un sistema di GdR che permette ai giocatori di creare e di prendere il controllo dei Fear-Eaters, terrificanti creature inter-dimensionali che si mantengono in vita divorando la paura/essenza delle proprie vittime. I giocatori danno il nome al loro Fear-Eater, ne determinano l’aspetto, il comportamento, il passato e la mitologia. I giocatori devono quindi perseguire i propri obiettivi in un mondo delineato dal Game Master, definito qui come Provider. Il loro scopo è quello di seminare zizzania, paura e orrore, il tutto mentre evitano i patetici tentativi di porre fine al loro furente e insaziabile festino. Nella quieta e silenziosa cittadina di Haven’s Reach, i vicini si sorridono l’un l’altro, le porte sono lasciate aperte e i bambini giocano per le strade. Ma c’è qualcosa di sinistro radicato al di sotto dell’aspetto idilliaco di questa comunità. Agli occhi di coloro che vi prestano attenzione, cose strane sono successe: gli animali domestici hanno preso a scomparire, le ombre sembrano muoversi di propria iniziativa e l’intero paese sembra afflitto da una cappa di torpore. I vicini non dovrebbero sorridersi l’un l’altro, le porte non dovrebbero essere lasciate aperte e i bambini non dovrebbero giocare per le strade. I bambini non sono al sicuro.

Il progetto nasce da un’idea dell’illustratore canadese Alexei Vella, quella di poter interpretare le orribili creature che infestano i mondi di Stephen King e di H.P. Lovecraft. Un’idea interessante che non smette mai di intrigare. La progettazione di They Feed on Fear non è legata a grandi nomi del game designing, ma i suoi costi sono tanto abbordabili che varrebbe la pena di prenderlo in considerazione anche solo per procurarsi nuovi spunti per immaginari horror da applicare ad altri titoli. Il Kickstarter ha già raggiunto il suo obiettivo minimo e sta macinando i traguardi aggiuntivi a grande velocità.