Thomas Astruc: vi parlo di Ladybug, una supereroina a Parigi

Abbiamo incontrato l'autore di Ladybug che ci ha parlato di quanto sia importante uno show con un messaggio positivo ed inclusivo.

Thomas Astruc, autore di Miracoulus – Le avventure di Ladybug e Chat Noir, è uno degli ospiti internazionali intervenuti dante Lucca Comics & Games 2019. Siamo stati all’incontro tenutosi nel Press Cafè. L’autore ha parlato di Ladybug e di quanto sia importante il suo messaggio positivo e di inclusione.

Miracoulus – Le avventure di Ladybug e Chat Noir è una serie animata in computer grafica, che segue le avventure del duo di super eroi Ladybug e Chat Noir, impegnati nel difendere Parigi dagli attacchi dei cattivi inviati dal malvagio Papillon. Dietro alla maschera, però si celano Marinette e Adrien, una coppia di compagni di classe ignara dei rispettivi alter ego eroici.

Nonostante la serie sia stata ideata per un pubblico molto giovane, Miracoulus è stata in grado di valicare lo scoglio rappresentato dalla fascia d’età, conquistando un pubblico trasversale grazie al suo messaggio positivo.

Ladybug è senza ombra di dubbio una delle serie moderne più di successo al mondo, trasmessa in più di 30 paesi. Ci è voluto un po’ di tempo prima che Thomas Astruc si rendesse conto del fenomeno globale che era diventata la sua creazione: lavorando costantemente alla serie, la produzione non si era resa conto del successo riscosso. In un’industria assuefatta ad un numero ristretto di proprietà intellettuali, puntare su qualcosa di nuovo non è una qualcosa da dare per scontato.

Il successo della serie si deve principalmente alla protagonista: Marinette una ragazza di buon cuore pasticciona ma che sa essere molto coraggiosa. Astruc ha raccontato che l’idea di una supereroina coccinella è nata in maniera fortuita, durante la lavorazione della serie anima W.I.T.C.H, unendo la passione dell’autore per le storie di supereroi e la sua predilezione nell’utilizzare protagoniste femminili.

Avere per protagonista una supereroina gli permetteva, di non ridursi a raccontare una semplice storia di azione, ma di aggiungere anche temi come le emozioni, i sentimenti e un tono leggero da commedia scolastica. Oltre a questo, Astruc sentiva la necessità, visto i tempi, di sostenere le ragazze a prendere il controllo delle loro vite e combattere per i loro diritti, dando loro un personaggio in cui potessero immedesimarsi.

Un altro elemento importante di Miracoulus è il senso di comunità che si percepisce partecipando alle storie del cast di comprimari della serie. Le loro vicende sono connesse a quelle dei protagonisti, dando così vita a messaggi positivi in cui si possa trovare un senso di appartenenza. In questo senso i personaggi dello show rispecchiano una società quanto mai attuale, multietnica e cosmopolita, ma svincolata da stereotipi etnici, di genere e culturali.

Non si può parlare di Miracoulus senza però fare riferimento a Parigi. La capitale francese infatti oltre ad essere lo sfondo delle avventure dei protagonisti, ha una tale presenza da poter essere considerata un ulteriore personaggio.