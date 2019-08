Thor (Avengers: Engame) di Tamashii Nations

Thor: l'action figure dedicata al Dio del tuono ispirata ad Avengers: Endgame è stata annunciata per gennaio 2020 da Tamashii Nations.

Tamashii Nations ha da poco aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Thor direttamente dal film di Avengers: Endgame per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action), continuando le uscite dedicate del lungometraggio dei prodotti Bandai.



Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Marvel, sarà alta 15 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose dei film. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui un volto, una serie di mani intercambiabili, l’ascia Stormbreaker e il martello Mjolnir.

Ispirato all’omonima divinità della mitologia norrena, Thor, noto come il Dio del Tuono (God of Thunder) o Il Tonante (The Thunderer), è l’erede al trono di Asgard, figlio di Odino e di Gea. Grazie ai poteri derivatigli dal suo doppio retaggio e dal martello incantato Mjolnir, Thor è uno dei più forti e più importanti protettori di entrambi i mondi, un supereroe membro fondatore dei Vendicatori e uno degli esseri più potenti dell’Universo Marvel. Nella pellicola Thor, è interpretato dall’attore Chris Hemsworth. In Avengers: Endgame si dovrà rinunire con gli altri Vendicatori sopravissuti allo schiocco di dita di Thanos per poterlo sconfiggere e riportare in vita la metà dell’universo scomparsa in Avengers: Infinity War.

L’uscita di Thor è prevista per il mercato Giapponese a gennaio 2020 al prezzo di 6.600 yen.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.