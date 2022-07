Sappiamo che nel film di Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, attualmente nelle sale italiane, sono presenti i Guardiani della Galassia perché in Avengers: Endgame il Dio del Tuono aveva lasciato il pianeta Terra insieme agli eroi cosmici a bordo della loro astronave, con tanto di siparietto comico con Star-Lord su chi fosse l’effettivo comandante di essa. Ora però sono in molti a chiedersi se dalle brevi scene di Thor 4 con gli eroi del cosmo sia già possibile intuire qualcosa di nuovo sul prossimo film di James Gunn: Guardiani della Galassia Vol 3.

I Guardiani della Galassia nel poster del secondo film

Il legame fra Thor 4 e Guardiani della Galassia 3

Adesso cerchiamo di capire come Thor: Love and Thunder potrebbe aver posto delle basi per il terzo capitolo con protagonisti i nostri supereroi, tenendo presente che Chris Hemsworth non comparirà nella pellicola Marvel in uscita nel 2023, dopo lo speciale di Natale di James Gunn. A rivelare l’assenza dell’attore tramite il profilo ufficiale di Twitter è stato lo stesso regista, il quale ha affermato: “Ringrazio per l’affetto, ma Thor non sarebbe mai apparso nel Vol. 3“.

Di seguito potete leggere il tweet:

I appreciate the love but Thor was never going to be in Vol 3. — James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2022

Tornando ai Guardiani della Galassia e al loro futuro dopo Thor: Love and Thunder, ricordiamo che gli eroi hanno avuto un piccolo ma significativo ruolo in quest’ultimo film. Entrando nel particolare, Star-Lord (Chris Pratt) convince Thor a seguire la strada che aveva intrapreso in Thor: Ragnarok. Non abbiamo grandi notizie sulla trama del terzo volume, ma nel film di Taika Waititi possiamo recuperare qualche indizio. Nei dialoghi, per esempio, c’è molto su cui lavorare.

Secondo comicbook.com, a giudicare dal discorso di incoraggiamento di Star-Lord al Dio del Tuono, il gruppo potrebbe iniziare a guardarsi dentro, cercando di capire chi sono come squadra e come singole persone. Ricordiamo che alcuni attori legati al franchise hanno rivelato, tra l’altro, che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà il film più straziante a loro dedicato, il che potrebbe significare che questo viaggio introspettivo porterà a conseguenze disastrose per i personaggi, in particolare per Rocket Raccon, date le voci che le origini di quest’ultimo potrebbero essere modificate leggermente per mano dell’Alto Evoluzionario.

Leggi anche: La moglie di Chris Hemsworth non approva il nuovo fisico di Thor

Ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 debutterà nelle sale statunitensi il 5 maggio 2023 e in quelle italiane due giorni prima, il 3 maggio. Se volete recuperare i primi due film sui Guardiani, su Amazon potete acquistare entrambi i DVD.