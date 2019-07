Thor (Infinity War) per la linea MAFEX di Medicom Toy

L'action figure dedicata al Dio del tuono Thor è stata annunciata l'uscita per il 2020 da Medicom Toy per la linea mafex tratta da Avengers: Infinity War.

Anche se in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia dall’uscita di Avengers: Infinity War, Medicom Toy per la linea Mafex annuncia l’action figure dedicata al Dio del tuono Thor. La figure come per tutte le altre della serie sarà realizzata in plastica, sarà completamente snodabile e come potete notare la somiglianza con l’attore Chris Hemsworth è davvero impressionante.

Queste tipo di action figure raggiungono un’altezza media di 16 cm circa e sono completamente snodate grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Includono inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle in volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.

Il nostro Thor come abbiamo già scritto precedentemente sarà completamente in plastica e avrà un mantello in tessuto all’interno del quale è presente un filo di ferro che permette allo stesso di essere piegato per potergli far assumere posizioni particolari in armonia con le pose che si faranno assumere alla figure. Nella confezione poi troveremo numerosi extra tra cui dei volti intercambiabili, delle mani, degli effetti di fulmini , una parte della pettorina di ricambio e lo Stormbreaker ( l’ascia di Thor ).

Ispirato all’omonima divinità della mitologia norrena, Thor, noto come il Dio del Tuono (God of Thunder) o Il Tonante (The Thunderer), è l’erede al trono di Asgard, figlio di Odino e di Gea. Grazie ai poteri derivatigli dal suo doppio retaggio e dal martello incantato Mjolnir, Thor è uno dei più forti e più importanti protettori di entrambi i mondi, un supereroe membro fondatore dei Vendicatori e uno degli esseri più potenti dell’Universo Marvel.

L’uscita di Thor è prevista per il mercato Giapponese a febbraio 2020 al prezzo di 7.800 yen.