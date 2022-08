Mentre continua nelle sale la corsa al box office di Thor: Love and Thunder, la new entry della saga incentrata sul dio del tuono (e diretta nuovamente da Taika Waititi) si appresta ad arrivare su Disney Plus a settembre. La data di uscita precisa è stata rivelata da Chris Hemsworth con un post sui social.

il poster ufficiale di thor: love and thunder

Thor: Love and Thunder arriva su Disney Plus

Segnate la data sul calendario: 8 settembre! Il film arriverà dunque sulla piattaforma di streaming in occasione del Disney Plus Day assieme a un documentario che racconterà il dietro le quinte della sua realizzazione con tanto di interviste inedite a cast e crew. Love and Thunder ha al momento incassato 737 milioni di dollari in tutto il mondo, superando gli incassi di Black Widow e Eternals, ma rimanendo dietro al suo predecessore Thor: Ragnarok, che ha incassato 850,4 milioni di dollari.

Il film (qui la nostra recensione) introduce nell’MCU il personaggio di Mighty Thor, alter ego di Jane Foster interpretato da Natalie Portman, e Gorr il macellatore di dei, villain nei cui panni si è celato un camaleontico Christian Bale. A detta del regista il film è stato più difficile da scrivere rispetto al precedente e ha richiesto molti cambi per adattarsi pienamente alla continuity della Fase 4. Ma non è tutto, perchè il nuovo capitolo sul dio del tuono lascia tanti interrogativi irrisoluti e apre le porte a un futuro ancora più caotico (dato quello che accade nella prima scena post-credits).

Get your couches ready for the premiere of Thor: Love and Thunder on @DisneyPlus on September 8th. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/7y5jznvIow — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 22, 2022

In Thor: Love and Thunder c’è anche molto del nostro Paese. La società nostrana EDI Effetti Digitali Italiani ha curato oltre 60 inquadrature del film Marvel. L’azienda in questione, lo ricordiamo, è anche vincitrice degli ultimi due David di Donatello: il primo nel 2021 è andato a Stefano Leoni ed Elisabetta Rocca per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e il secondo nel 2022 a Stefano Leoni per Freaks Out.