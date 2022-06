Il ritorno di Jane Foster in Thor: Love and Thunder è stato accolto con entusiasmo dai fan del Marvel Cinematic Universe, che hanno apprezzato la scelta di Taika Waititi di riportare in scena la fiamma del Dio del Tuono, che dopo le apparizioni in Thor e Thor: Ragnarok sembrava estromessa dal Marvel Cinematic Universe. Non sono state spiegazioni di questa sua assenza, ma il ritorno di Natalia Portman in Thor: Love and Thunder sembra confermare che Jane Foster è stata blippata.

Jane Foster è stata blippata? Thor: Love and Thunder chiarirà anche questo mistero

Al termine di Avengers: Infinity War, il Titano Folle Thanos aveva raccolto tutte le Gemme dell’Infinito, riuscendo a completare il suo piano di uccidere metà della popolazione della galassia. Schiocco di dita che era stato causato proprio da Thor, che non era riuscito a fermare il Titano, ferendolo anziché ucciderlo prima che riuscisse a realizzare il suo temibile piano. Un errore che non si è ripetuto nelle prime scene di Avengers: Endgame, quando il Dio del Tuono ha decapitato Thanos.

teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder

A rendere ancora più pesante questo suo errore, c’è anche la perdita di Jane Foster, che come lascia intendere il trailer di Thor: Love and Thunder è stata vittima dello ‘snap’ di Thanos.

Quando Thor incontra Jane, i due si salutano chiedendosi quanto tempo sia passato dall’ultima volta che si sono visti:

Jane: Quanti sono? Tre, quattro anni? Thor: Otto anni, sette mesi e sei giorni

La faccia stupita di Jane potrebbe non esser dovuta solamente all’incredibile precisione con cui Thor ricorda da quanto non si vedono, ma il fatto che lei non ha memoria di questi otto anni. Una differenza dovuta al periodo che Jane avrebbe passato nel limbo tra lo schiocco di Tanos e il ritorno reso possibile dal sacrificio di Iron Man nel finale di Avengers: Endgame, un lasso di tempo che sappiamo essere di 5 anni, proprio come il periodo ‘vacante’ nella memoria di Jane Foster.

Nei precedenti capitoli del Marvel Cinematic Universe non era mai stato chiarita la sorte di Jane Foster, durante gli eventi della Infinity War. In un romanzo legato Avengers: Innfinity War c’era un accenno al fatto che Jane fosse sopravvissuta allo schiocco di Thanos, mentre nella sceneggiatura originale di Avengers: Endgame si era pensato di inserire un riferimento al fatto che lei fosse stata una vittima del piano del Titano Folle, ma questo dettaglio non venne infine inserito nel film.

Questa mancanza di chiarezza è stata ora sfruttata di Taika Waititi, che ha deciso di riportare in scena Jane, andando anche a ragionare sulla sua sorte durante il periodo del Blip. Questa rivelazione potrebbe anche esser centrale nella definizione del rapporto che legherà la scienziata, ora eroina capace di brandire Mjolnir, e il Dio del Tuono.

