In Thor: Love and Thunder, vedremo Christian Bale il villain del film, Gorr il Macellatore di Dei. Personaggio creato da Jason Aaron durante la sua apprezzata gestione delle storie delDio del Tuono, Gorr persegue una personale crociata contro tutti gli dei, che ritiene colpevoli di aver tradito la fede che i fedeli hanno verso di loro. Una convinzione nata in seguito alla fine del proprio mondo, la cui distruzione non è stata impedita dagli dei pregati dal suo popolo. La presenza di Gorr conferma quanto il nuovo capitolo cinematografico di Thor sia debitrice nei confronti di Aaron, come mostrato anche nel trailer in cui la scena che mostra il cadavere del Behemoth è una fedele riproduzione delle tavole di Esad Ribic. In merito a Thor: Love and Thunder, Jason Aaron ha dato la sua opinione su Gorr, il villain del film

Thor: Love and Thunder, Jason Aaron commenta Gorr il Macellatore di Dei

In un post della propria newsletter su Substack, Jason Aaron ha commentato la presenza di Gorr in Thor: Love and Thunder, sostenendo che la somiglianza fisica all’originale cartaceo non rappresenta a suo avviso un requisito essenziale per la buona riuscita del personaggio:

“Non abbiamo ancora visto il primo look ufficiale della versione cineamtografica di Gorr il Macellatore di Dei. Ho visto che online ci sono state già le prime preoccupazioni legate all’aspetto di Gorr, fondate su alcune indiscrezioni relativa all’action figure del personaggio. In qualità di co-creatore, assieme a Esad Ribic, posso dire che non sarà il naso di Gorr (o la sua assenza) che lo renderà il disturbato e drammatico Macellatore di Dei che abbiamo creato. Fidatevi del volto di Christian Bale, non credo serva che vi ricordi che è un volto dannatamente talentuoso”

L’ispirazione per questo nuovo film di Thor è stata svelata dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha svelato come Taika Waititi, regista di Thor: Love and Thunder, stesse pensando alla trama già ai tempi di Thor: Ragnarok:

“Taika continuava a leggere quella run (quella di Aaron e Ribic, NdR) mentre stava girando Ragnarok. E credo quando ci siamo detti che avremmo fatto un nuovo Thor, lui si chiedesse come realizzare quella saga al cinema. Sarà un film immenso, che affronterà molti elementi. Quando ci ha presentato il progetto eravamo tutti entusiasti, lo amavamo. Siamo rimasti in contatto con Natalie (Natalia Portman, alias Jane Foster, NdR), è parte della famiglia del Marvel Cinematic Universe e la abbiamo messa in contatto con Taika, è bastato un solo incontro e ha subito accettato”

L’offerta di Disney+