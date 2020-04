Thor Love and Thunder approfondirà le origini di Korg!

Nonostante le incessanti indiscrezioni, Thor Love and Thunder è ancora avvolto sotto un alone di mistero. In questi giorni, diverse celebrità stanno organizzando delle dirette con i proprio seguaci, e tra questi spicca Taika Waititi, il regista del prossimo lungometraggio dedicato al Dio del Tuono. Stando alle sue parole, gli appassionati scopriranno le origini di Korg.

Tendenzialmente, tutti i cinecomic della Marvel Cinematic Universe tendono a caratterizzare tutti i personaggi, dedicandogli approfondimenti vari nei vari lungometraggi che sono stati proiettati nei cinema. Per questo motivo, Waititi ha intenzione di dare maggiore enfasi a Korg in Thor Love and Thunder, dopo le vicende di Avengers: Endgame.

In occasione della diretta streaming sul proprio account ufficiale Instagram, il regista ha confermato che nel film ci sarà spazio alla cultura della razza di Korg, le sue origini e diverse chicche, che consentiranno agli appassionati di conoscere il passato di questo personaggio. “Andremo a toccare la cultura di Korg. Le sue origini… se date un occhio ai fumetti sulla razza dei Kronans, è qualcosa di molto interessante sapere la loro provenienza“.

La data d’uscita di Thor Love and Thunder è fissata per il prossimo 18 febbraio 2022 in tutte le migliori sale cinematografiche. Con ogni probabilità, questa pellicola non subirà un ritardo per la pandemia che sta colpendo il nostro sistema sanitario ed economico. Considerando il notevole tempo che manca al debutto, gli addetti ai lavori non dovrebbero subire appunto ritardi nella lavorazione, sia per quanto riguarda le riprese e soprattutto nella post-produzione.

Infine, Disney e Marvel hanno comunicato le nuove date d’uscita di tutti i prossimi lungometraggi che debutteranno nel 2020, 2021 e nel prossimo 2022. Rispetto alle precedenti notizie, ci sono diversi cambiamenti di palinsesto, e vi invitiamo a conoscere le date. Naturalmente, seguiranno doverosi aggiornamenti.

"We do touch on Korg's culture. Where he's from…. if you look in the comics about Kronans, it's an interesting thing about where they come from." – Taika Waititi on Korg's in #ThorLoveAndThunder. pic.twitter.com/iaT4Gj1Zgx — Adam Khan (@Adam_Khan100) April 10, 2020