Thor: Love and Thunder, le riprese cominceranno a gennaio

Ci sono novità per Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha infatti confermato che le riprese cominceranno a partire dal mese di gennaio 2021. La notizia è stata rilasciata da Hemsworth in occasione di un’intervista per Swisse (di cui l’attore è testimonial) e diffusa dall’account Twitter Thor: Love and Thunder News.

Chris Hemsworth said he’s filming Thor: Love and Thunder in January and that he’s very excited to do something different. He also said that Taika Waititi is currently writing the script! pic.twitter.com/OvKIu9Spga — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) October 18, 2020

Le riprese per il nuovo capitolo cinematografico di Thor avrebbero dovuto aver luogo in questo periodo, ciò non è stato ovviamente possibile a causa della pandemia, così la produzione ha dovuto rivedere i propri piani, optando per gennaio 2021.

Thor: Love and Thunder sarà l’ottavo film Marvel che vedrà la partecipazione di Hemsworth nel ruolo di Thor e in merito a questo nuovo sequel l’attore si è detto molto elettrizzato, poiché Thor: Love and Thunder sarà una pellicola molto diversa dalle precedenti.

Nei capitoli precedenti è stato possibile esplorare aspetti del personaggio diversi, che hanno plasmato il personaggio in maniera radicale. Gli eventi di Love and Thunder investiranno Thor portandolo a confrontarsi con un cambiamento drammatico.

Thor: Love and Thunder vedrà nuovamente la partecipazione di Taika Waititi, sia alla regia che con la sceneggiatura e vedrà il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster. Gli appassionati ricorderanno l’ultima apparizione del personaggio in Avengers: Endgame, un piccolo cameo durante la missione per il recupero della Gemma della Realtà. In Love and Thunder il ruolo di Portman sarà notevolmente più centrale, infatti il quarto film dovrebbe prendere ispirazione dal graphic novel “La Potente Thor” in cui Jane Foster diviene Thor.

In una recente intervista per Yahoo! Portman ha anche confermato che al momento la sceneggiatura del film prevederà un dettaglio importante del personaggio: Foster sarà malata di cancro e troverà nel potere di Mjolnir la forza per affrontare questa terribile situazione.

Thor: Love and Thunder dovrebbe debuttare al cinema l’11 febbraio 2022 e vedrà la presenza, oltre ai già citati Chris Hemsworth e Natalie Portman, di Tessa Thompson e Christian Bale.