Dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic ad arrivare sul grande schermo sarà Thor: Love and Thunder, che riporterà l’attenzione dei fan dell’MCU sul Dio del Tuono. Nuovamente affidato a Taika Waititi, già regista di Thor: Ragnarok, in questa nuova avventura dell’asgardiano vedremo il ritorno di una figura chiave nella vita di Thor, una presenza che ha spinto Taiki Waiti a spiegare la presenza di Jane Foster in Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder: l’importanza di Jane Foster per Taiki Waititi

Interpretata da Natalie Portman, Jane Foster è stato l’interesse sentimentale di Thor sin dal loro primo incontro in Thor (2011), assumendo sempre maggior importanza in Thor: The Dark World (2013), dove la sua preparazione di astrofisica ha consentito alla Foster di non esser solamente l’interesse amoroso di Thor ma di ricoprire un ruolo di compagna d’avventura. Stranamente, il personaggio sembra esser stato estromesso da Thor: Ragnarok, ma Taiki Waiti ha deciso di riportare Jane Foster nella vita di Thor in Thor: Love and Thunder, come spiegato a Empire:

“Non avevo idea che avremmo utilizzato l’arco narrativo de La Potente Thor sino a che non abbiamo iniziato a lavorare al film…stavo lavorando alla sceneggiatura e mi sono chiesto ‘Non sarebbe fantastico riportare Jane nella storia?’. Non volevamo che Natalie tornasse solo per interpretare un personaggio che vaga per le scene agitando strumentazione scientifica. Insomma, mentre Thor è in giro per la galassia, lei rimane sulla Terra, battendo i piedi e chiedendosi ‘Quanto torna?’. E’ noioso, noi volevamo che lei fosse parte dell’avventura”

Motivo per cui nel trailer della nuova avventura di Thor abbiamo visto una nuova Jane Foster, che brandisce il Mjolnir e indossa un’armatura simile a quella della Potente Thor fumettistica. Sarà interessante scoprire come Jane sia riuscita a ricomporre il martello di Thor, che era stato distrutto da Hela (Cate Blanchett) in Thor: Ragnarok, che sembra esser tornato la potente arma del Dio del Tuono.

