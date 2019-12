Thor: Love and Thunder, per Taika Waititi sarà “più grande e coraggioso”

Il regista del nuovo sequel di Marvel Studios – Thor: Love and Thunder – pare abbia rivelato alcuni dettagli in merito al nuovo show che arriverà nel 2021. Infatti, secondo Taika Waititi i fan dell’Universo Cinematografico Marvel non resteranno delusi dalla pellicola cinematografica le cui riprese, molto probabilmente, inizieranno tra non molto. Dunque, ecco le parole del filmmaker Waititi pronunciate in merito al film Marvel, nel corso di una recente intervista:

“Sarà più grande, coraggioso e luminoso. Gli spettatori devono attendersi delle cose folli nel film. Il prossimo film di Thor che sto realizzando, in pratica, ci permette di lanciarci di nuovo in questo film all’insegna dell’avventura. Ed è quello che ho amato realmente nel girare Ragnarok, sentivo che stavamo davvero semplicemente mettendo Thor alle prese con un’avventura davvero fantastica.”

Aggiungendo in conclusione:

“Ci sono sempre nuove cose da vedere e fare e in questo caso penso che raddoppieremo tutti questi elementi e il film sarà più grande, più coraggioso e più luminoso. Ci saranno davvero delle cose folli nel film“.

Insomma, come si evince dalle parole pronunciate dal regista, il nuovo sequel della Marvel sarà tutt’altro che noioso. Ricordiamo che faranno parte del cast l’immancabile Chris Hemsworth, Tessa Thompson insieme a Natalie Portman che vestirà i panni di Jane Foster. Dunque, per scoprire se effettivamente il film di Thor: Love and Thunder sarà così “folle” bisognerà attendere la data di uscita nelle sale cinematografiche, prevista – negli Stati Uniti – per il giorno 5 novembre del 2021. Sicuramente, dopo le parole di Taika Waititi, molti fan saranno ancora più impazienti di assistere alle nuove vicende che caratterizzeranno il film. Voi cosa vi aspettate?