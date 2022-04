In attesa che finalmente venga mostrato il trailer del prossimo capitolo cinematografico delle avventure del Dio del Tuono, in queste ore è leakato un dettaglio a lungo atteso dai fan del Marvel Cinematic Universe: l’aspetto di Gorr il Macellatori di Dei in Thor: Love and Thunder. Il villain del film sarà interpretato da Christian Bale, e ancora non si hanno immagini di come l’attore sia stato trasformato nel personaggio.

Thor: Love and Thunder, svelato l’aspetto di Gorr, il Macellatore di Dei?

A mostrare per la prima volta l’aspetto di Gorr in Thor: Love and Thunder è stata la presentazione delle Marvel Legends Build-a-figure dedicate al quarto film del Dio del Tuono. In uno scatto in cui sono mostrare le immagini delle confezioni delle action figure, infatti, compare anche il package delle scatole della statuetta dedicata a Gorr, affiancata a quelle di Thor (Chris Hemsworth), Ravager Thor (Hemsworth), Mighty Thor (Natalie Portman), King Valkyrie (Tessa Thompson), Star-Lord (Chris Pratt), Groot (Vin Diesel). A mostrare questa immagine è il profilo Twitter Thor: Love and Thunder News, su cui in passato sono comparse diverse anticipazioni legate a questo nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Marvel Legends #ThorLoveAndThunder packaging featuring the first promo art of King Valkyrie, Gorr, Ravanger Thor, Groot, and Star-Lord! (via https://t.co/rRENzALxbU) pic.twitter.com/1Xr2gwPZZ1 — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) April 10, 2022

Pur essendo stato presentato anche all’interno di un set Lego di in Thor: Love and Thunder, l’immagine utilizzata per la confezione dell’action figure del villain del film interpretato da Christian Bale può esser ritenuta più vicina a quello che sarà l’aspetto finale del personaggio.

Gorr, noto anche come il Macellatore di Dei, è stato creato da Jason Aaron e Esad Ribic nel 2012, introducendolo nel Marvel Universe con Thor: God of Thunder #2. Alieno mortale originario di un pianeta sconosciuto, Gorr ha ottenuto poteri e abilità sovrumane brandendo All-Balck la Necrospada, arma creata da Knull, il Dio dei Simbionti, figura che ha goduto di una certa notorietà nella recente saga di King in Black. La presenza di Gorr in Thor: Love and Thunder potrebbe essere legata alla missione del personaggio nei comics, ossia il massacro di qualsiasi esser divino, una vendetta nata dalla delusione di Gorr nel vedere come i dei pregati dalla sua gente siano rimasti indifferenti alle preghiere del proprio mondo, perito tragicamente.

