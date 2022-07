In occasione dell’uscita di Thor: Love and Thunder, Principesse Disney, in collaborazione con Marvel Avengers Italia, Circuito Giometti Cinema e The Space Cinema, ha organizzato il Thor: Love and Thunder Tour. Ad ogni tappa del tour sarà possibile incontrare i personaggi del film e scattare con loro tantissime foto o semplice vedere il film in loro compagnia. Insieme a loro saranno presenti anche diversi influencer invitati per festeggiare insieme l’ultimo capitolo del principe Asgardiano.

Thor: Love and Thunder Tour, incontrate i personaggi del film

Dal 6 al 10 luglio sarà possibile incontrare Thor, la Potente Thor e i protagonisti del film, nelle più belle sale e città italiane in un vero e proprio viaggio attraverso la nostra penisola.

Ecco il calendario delle date finora confermate:

7 Luglio – Multiplex le Befane – Rimini

8 Luglio – Multiplex Metropois – Pesaro

9 Luglio – Multiplex – Ancona

10 Luglio – Space Cinema Parco de Medici – Roma

Partner ufficiali del tour: Cultura Pop Italia, OldWildWest, Creation Dose Talent

Per rimanere sempre aggiornati sul Thor: Love and Thunder Tour cliccate QUI.

Quando uscirà Thor: Love and Thunder al cinema?

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, arriverà in tutti i cinema italiani dal 6 luglio.

Il trailer italiano di Thor: Love and Thunder

Eccovi il trailer ufficiale italiano di Thor: Love and Thuder:

La sinossi di Thor: Love and Thunder

Questa la sinossi ufficiale del film:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Il cast di Thor: Love and Thunder

Thor (Chris Heimsworth) – Dopo la sua ultima apparizione in Avengers: Endgame, il Dio del Tuono sembra avere ritrovato la propria voglia di avventura, partendo per lo spazio a bordo della Milano, l’astronave dei Guardiani della Galassia, lasciando a Valkyria il compito di guidare gli asgardiani sopravvissuti al Ragnarok. Sarà questa ricerca di un sé perduto e la voglia di tornare a essere un vero eroe che guiderà le imprese di Thor nel suo nuovo film

Gorr (Christian Bale) – Alieno dal tragico passato, Gorr è l’ultimo sopravvissuto di un mondo distrutto da un’immane tragedia. Una distruzione giunta nonostante le preghiere e le suppliche alle proprie divinità, rimaste orde alla disperata richiesta d’aiuto di un intero mondo. Sentendosi tradito dagli dei che avrebbero dovuto proteggerlo, Gorr decide di dare vita a una propria crociata, con l’obiettivo ultimo di eliminare ogni divinità della Galassia

Valkyria (Tessa Thompson) – Dopo esser stata presentata come una rinnegata asgardiana, Valkyria è stata elevata al ruolo di guida degli asgardiani sopravvissuti e rifugiatisi sulla Terra. La sua anima guerriera mal si concilia con questo compito, e dal trailer di Thor: Love and Thunder sembra chiaro che la sua vis bellicosa sarà una delle forze a disposizione di Thor

Jane Foster (Natalie Portman) – Dopo la sua ultima apparizione in Thor: The Dark World, Jane Foster era completamente sparita, ma ora la vediamo tornare in scena brandendo nientemeno che un Mjolnir riforgiato. Vecchia fiamma di Thor, la presenza di Jane sarà centrale nelle dinamiche del film, oltre a spiegare dove la donna sia stata in tutto questo tempo

Guardiani della Galassia – Il gruppo capitanato da Peter Quill (Chris Pratt) e composto da Rocket Racoon (Bradly Cooper), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillian) e Mantis (Pom Klementieff) ha accolto tra le proprie fila anche il Dio del Tuono, che affronterà con loro avventure nel cosmo, almeno all’inizio del film.