Thor: Love and Thunder, una nuova Valchiria nel MCU?

Continuano ad arrivare indiscrezioni in merito ad uno dei cinecomic più attesi in assoluto, vale a dire Thor: Love and Thunder. Ebbene, le ultime voci di corridoio riguardano il possibile ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel di un nuovo personaggio e potrebbe trattarsi di una Valchiria, nonché una potente guerriera con il compito di proteggere Asgard. Dunque, molto probabilmente, la “prescelta” da Marvel Studios potrebbe essere la supereroina dei fumetti Mist.

Ovviamente, questa è solamente una voce di corridoio, ma se il volere di Kevin Feige sarà quello di introdurre questo nuovo personaggio nel cinecomic di Thor: Love and Thunder sarà un vero e proprio colpo di scena. Infatti tutti ricorderanno bene che in Thor: Ragnarok è stato svelato che la Valchiria di Tessa Thompson fosse l’unico “esemplare” ad essere sopravvissuto. In ogni caso Mist, personaggio creato nel 1985 da Chris Claremont, Terry Austin e Arthur Adams, potrebbe essere la new entry nell’Universo Cinematografico Marvel. A divulgare l’inaspettata notizia è stato Jeremy Conrad del sito MCU Cosmic.

Egli avrebbe infatti rivelato i piani di Marvel Studios e tra questi figura proprio l’ingresso della Valchiria nel MCU però ancora non è chiaro, effettivamente, in quale film o serie televisiva potrebbe fare il suo ingresso Mist. Per scoprirlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni. Ricordiamo che il nuovo show diretto da Taika Waititi, farà il suo debutto nella sale cinematografiche nel mese di novembre dell’anno prossimo.

Nel frattempo, cosa ne pensate della notizia? Vi piacerebbe vedere la supereroina dei fumetti dell’Universo Cinematografico Marvel? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.