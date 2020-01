Thor: Love and Thunder, Waititi annuncia quando inizieranno le riprese

Taika Waititi è davvero un uomo molto impegnato! Il regista noto per aver diretto Thor: Ragnarok lavorerà anche su Next Goal Wins, basato sul documentario omonimo del 2014. Il film seguirà le vicende della squadra di calcio delle Samoa americane e il loro allenatore olandese, Thomas Rongen, mentre tentano di realizzare quella che sembra una impresa impossibile, trasformare una squadra di perenni perdenti in vincitori. Una volta terminato il progetto, Waititi si metterà a lavoro sul film che tutti stiamo aspettando: Thor: Love and Thunder. Non solo Thor di Chris Hemsworth sarà il primo eroe della MCU ad ottenere una quarta puntata per il rispettivo franchise all’interno del MCU, ma il film vedrà anche il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster e Tessa Thompson come Valkyrie. Di recente, Waititi ha confermato, dalle colonne di Variety, quando inizieranno le riprese del film.

Waititi ha affermato, quindi le riprese inizieranno ad Agosto in Australia. Al regista è stato inoltre chiesto se il terribile incendio che sta devastando l’Australia in questi primi giorni dell’anno avrà delle influenze sul film, Waititi ha così risposto: “Non lo so. È assurdo quello che sta succedendo laggiù. Continuo a leggerlo ogni giorno e sembra peggiorare. È il caos assoluto“.

Se volete avere notizie su Taika Waititi, vi consigliamo di seguire la cerimonia dei Golden Globes dove il regista partecipa con la sua ultima pellicola Jojo Rabbit, nominata per Miglior Film Musical o commedia, e Miglior Attore per un film musical o commedia per Roman Griffin Davis. Jojo Rabbits segue le vicende di un solitario ragazzo tedesco (Davis) la cui visione del mondo è capovolta quando scopre che sua madre single (Scarlett Johansson) nasconde una ragazza (Thomasin McKenzie) nella sua soffitta. Oltre a dirigere il film, Waititi anche interpretava l’amico immaginario del bambino, Adolf Hitler.

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 Novembre del 2021 e farà parte della fase quattro del Marvel Cinematic Universe.