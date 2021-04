Tra i grandi protagonisti di Thor: Love & Thunder, nuovo capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, ci sarà Christian Bale. Dopo aver vestito i panni di Batman nella trilogia di Nolan, il pluripremiato attore debutterà nel Marvel Cinematic Universe come Gorr il Macellatore di Dei.

Credits: Variety

Le riprese del film sono attualmente in corso a Sydney e sul set è stato paparazzato proprio Christian Bale che ha sfoggiato un look completamente diverso rispetto al passato: testa completamente rasata, evidentemente richiesta per il ruolo del villain.

Christian Bale in Sydney, where he’s currently filming #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/Iajvz08rkc — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 18, 2021

La prima apparizione di Gorr risale al 2013 nel secondo numero di Thor: God of Thunder, rivelandosi poi uno dei nemici più ostici del Dio del Tuono. Grazie alla potente arma All-Black the Necrosword, Gorr riesce a dare la caccia agli dei, vendicandosi dei torti subiti da giovane.

Il nuovo look di Christian Bale per Thor: Love & Thunder

Diretto ancora una volta da Taika Waititi, Thor: Love & Thunder uscirà nelle sale americane il 6 maggio 2022. Al momento i dettagli attorno alla trama sono scarsi, ma secondo alcune indiscrezioni una parte centrale sarà ricoperta da Natalie Portman nuovamente nei panni di Jane Foster, che potrebbe diventare Lady Thor.

Il regista stesso aveva infatti dichiarato come una delle fonti di ispirazione del film sarebbe stato il fumetto Mighty Thor (2015) di Jason Aaron dove Jane Foster combatte una difficile battaglia contro il cancro e diventa la nuova Dea del Tuono.

Anche l’annuncio del ritorno dell’attrice, avvenuto al San Diego Comic Con del 2019, fu accompagnato dalla consegna del Mjolnir da parte di Waititi.

In Thor: Love & Thunder i fan assisteranno anche al ritorno dei Guardiani della Galassia, che andranno sicuramente a interagire con Thor dopo quanto accaduto al termine di Avengers Endgame. Torneranno, inoltre, Tessa Thompson nei panni di Valchiria e Jaimie Alexander in quelli di Lady Sif.

Se non avete mai letto Mighty Thor, arrivato in Italia con il titolo La potente Thor grazie a Panini Comics, vi consigliamo di recuperarlo. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.