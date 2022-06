Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita nelle sale di Thor: Love & Thunder, nuovo capitolo dedicato al dio del tuono, nuovamente diretto da Taika Waititi. Intervistato di recente per promuovere il film, il regista ha fatto chiarezza su dove si colloca esattamente nella timeline dell’MCU.

Dove si colloca Thor: Love & Thunder nella timeline dell’MCU

Ai microfoni di Total Film Taika ha dichiarato che Love & Thunder è ambientato quattro anni dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Il dio del tuono ha quindi già viaggiato da un pezzo assieme ai Guardiani della Galassia e sarà interessante capire come sarà evoluta la loro amicizia all’interno del film.

Come già mostrato ampiamente nei trailer, Thor è tornato ad allenarsi e mostrerà nuovamente il fisico scultoreo di un tempo, lasciandosi definitivamente alle spalle i chili del troppo mostrati negli ultimi film degli Avengers.

Data la presenza di Mighty Thor, alter ego di Jane Foster interpretato da Natalie Portman, è molto probabile che in Love & Thunder venga affrontata la storyline del cancro di Jane Foster, presente nei fumetti Marvel, ma le recenti dichiarazioni di Taika Waititi sembrano propendere verso questa opzione. Il ritorno di Natalie Portman è stato fortemente voluto dal regista, che ha spiegato di essere andata a casa sua e di averle accennato la sceneggiatura per convincerla.

L’uscita di Thor: Love & Thunder nelle sale italiane è fissata al 6 luglio. In questa nuova avventura troverà spazio anche il ritorno dei Guardiani della Galassia, mentre il villain sarà Gorr the God Butcher (Christian Bale), un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. Confermato anche il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson), e Korg (Taika Waititi).

Il quarto capitolo di Thor sarà il penultimo film della Marvel programmato per quest’anno. L’ultimo sarà Black Panther: Wakanda Forever, in uscita l’11 novembre. Nuovi progetti saranno annunciati in occasione del San Diego Comic-con, in programma a luglio, che vedrà il grande ritorno dei Marvel Studios nell’iconica sala H. L’ultima volta fu nel 2019 quando venne annunciata la Fase 4.