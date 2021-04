Sin dall’annuncio shock dell’ingaggio di Russell Crowe in Thor: Love & Thunder i fan si sono interrogati su quale personaggio avrebbe potuto interpretare. Alcuni hanno immediatamente pensato a Zeus e, a quanto pare, ci hanno visto giusto.

Intervistato di recente, l’attore ha confermato di essere stato chiamato per vestire i panni del re dell’Olimpo e del padre degli dei all’interno del Marvel Cinematic Universe.

L’estratto audio dell’intervista è stato pubblicato su Twitter, da cui è possibile evincere come Russell Crowe abbia già finito di girare le sue scene e si sia divertito un mondo nel suo nuovo ruolo. La prima apparizione di Zeus nei fumetti risale al 1945 nel numero 5 di Venus. Nel corso degli anni è poi stato inserito nelle varie opere dedicate al Dio del Tuono.

