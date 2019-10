Thor: Metal Gods, Marvel e Serial Box annunciano il progetto

Proprio nelle scorse ore è stato annunciato da Marvel Entertainment che collaborerà con la famosa piattaforma di audiolibri Serial Box.

Grazie a questa nuova partnership prederà vita un ambizioso progetto che, molto probabilmente, inizierà a breve. Infatti, a partire dal mese di dicembre arriveranno nuove storie che avranno come protagonisti i personaggi Marvel. La serie, che uscirà il 12 dicembre, introdurrà diversi personaggi, in particolar modo la prima avventura porterà Thor e Loki in un viaggio alla ricerca di un alieno per salvare un mondo dalla minaccia della distruzione.

Thor: Metal Gods, che sarà la prima storia di una lunga serie in arrivo su Serial Box, è stata scritta da Aaron Stewart-Ahn, Jay Edidin, Brian Keene e Yoon Ha Lee. Dunque, Thor e Loki saranno i primi personaggi Marvel ad “approdare” su Serial Box, ma dopo di loro ce ne saranno molti altri. Infatti vedremo sicuramente Jessica Jones, Black Panther e Black Widow e molto probabilmente debutteranno a partire dal 2020.

Serial Box è impegnata per un progetto simile con DC per produrre serie basate sugli eroi Arrowverse. In questo caso, il primo a debuttare sarà The Flash: Rogues però non è stata annunciata ancora la data di uscita. Non si conosce ancora l’identità di chi fornirà le voci per Thor: Metal Gods, ma senza ombra di dubbio Serial Box metterà in luce alcuni dei talenti che già conosce.

Siete curiosi di scoprire quali appassionati vicende dovranno affrontare i protagonisti?