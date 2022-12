Dopo più di un’anno dall’uscita dell’ultimo God Warriors (Bud Alcor EX), Tamashii Nations nella giornata di oggi annuncia l’uscita del sesto God Warriors: Thor Pecda Gamma, per la linea Myth Cloth Ex, in Italia semplicemente conosciuto con il nome di Thor tratto dalla serie animata Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Come per i cinque precedenti modelli Alpha Dubhe Siegfried, Beta Merak Hagen, Zeta Mizar Syd, Megrez Alberich Delta e Bud Alcor è trascorso pochissimo tempo dalle prime immagini mostrate al pubblico all’annuncio ufficiale vero e proprio.

La figure (senza armatura) sarà realizzata completamente in pvc tranne i piedi che sono realizzati in metallo. Come ci ha sempre abituati l’azienda Giapponese all’interno della scatola troveremo dei blister che conterranno numerosi extra tra cui mani e visi intercambiabili (in tutto dovrebbero essere quattro) e le parti per poter assemblare l’armatura nel totem della costellazione. Tutti questi elementi aggiuntivi vi permetteranno di poter realizzare pose e scenari di ogni tipo ricalcando anche il mitico scontro con Seiya di Pegasus.

Thor Pecda Gamma è uno dei sette God Warriors (anche se in realtà sono otto come tutti ben sappiamo) della casta dei God Warriors protettori di Asgard e fedeli a Odino e alla sua sacerdotessa Hilda di Polaris. La sua armatura rappresenta il Serpente del Mondo Jormungander, l’enorme serpente di Midgar e la stella dell’Orsa Maggiore che gli corrisponde è γ-Pecda. Il personaggio è basato sulla figura dell’omonimo Dio del Tuono, della mitologia norrena e a differenza il Mjöllnir che Thor impugna non è il celebre martello da guerra mitologico, ma nell’anime è rappresentato da una coppia di asce.



Thor Myth Cloth Ex sarà alto ben 25 cm, poco più del normale del suo vecchio modello della linea Classic. Il suo prezzo sarà di 18.000 Yen, con uscita fissata per Giugno 2023 in Giappone e ad Agosto/Settembre 2023 circa in Italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group.

Se sei appassionato di Saint Seiya e vorresti cominciare la tua collezione di Myth Cloth ecco la nostra selezione dei migliori modellini dedicati a Saint Seiya, poi su Amazon ne troverai tantissimi a disposizione in pronta consegna semplicemente cliccando qui!