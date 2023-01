Threezero presenta la nuovissima action figure Marvel DLX in scala 1/12 dedicata al personaggio di Iron Man in versione Mark 7 e direttamente ispirata alla The Infinity Saga della Marvel.

La Threezero Iron Man Mark 7

Threezero e Marvel Studios hanno presentato la figure da collezione DLX Iron Man Mark 7, il prossimo personaggio della serie Marvel DLX.

La tuta Mark 7 presenta i classici colori rosso e oro e un processo di rivestimento metallico multistrato che riproduce fedelmente il design della tuta corazzata di Tony Stark. Essa è alta circa 17,5 cm e vanta la presenza di ben 48 punti di articolazione, così da poterla esporre in collezione sia in pose statiche sia un posa action. Inoltre, i quattro pannelli di volo sul retro possono aprirsi e chiudersi, e ci sono anche emettitori di raggi laser da polso con effetti laser e missili del braccio staccabili che possono essere collegati su entrambi gli avambracci. Infine, la corazza della spalla e della coscia (su entrambi i lati della figure) può essere implementata di lanciamissili e gli occhi e l’ARC sul petto possono essere illuminati grazie alla presenza di apposite luci a LED.

Nel set sono poi presenti numerosi accessori extra, come ad esempio numerose mani intercambiabili, altrettanti pezzi di armatura sostituibili, gli effetti di volo e di fuoco e un espositore.

Data di uscita e prezzo

I preordini dedicati alla nuova action figure Marvel DLX Iron Man Mark VII inizieranno il 19 gennaio alle 20:00 mentre la sua distribuzione è prevista a partire dal terzo trimestre 2023. Per ulteriori immagini o informazioni vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del prodotto. Nell’attesa della sua uscita, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare tutti i film del MCU in versione Blu-ray, oppure potete recuperali, tramite apposito abbonamento, grazie alla piattaforma streaming Disney Plus.

L’offerta di Disney+