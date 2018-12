Thrown: fare briscola con i dadi

Wizkids metterà in commercio da febbraio 2019 Thrown, un nuovo gioco di Trick Taking o gioco di prese, in cui declina la meccanica della presa con l’utilizzo di dadi colorati. I giochi di prese rappresentano un tipo di gioco molto diffuso in Italia e con cui si ha familiarità fin da piccoli.

Con questo nome si definiscono quei giochi di carte in cui ognuno dei partecipanti gioca una carta (o più, a seconda del gioco) cercando di prendere il set presente sul tavolo conquistando magari anche eventuali carte speciali che conferiscono più punti o utilizzare delle briscole o atout ovvero carte in grado di vincere l’intera mano.

In Thrown i giocatori impersonano dei nobili in lizza per l’incoronazione, in seguito della morte del precedente sovrano. Il gioco ha una durata media 45 minuti e può essere giocato da 3-5 giocatori. Lo scopo del gioco è raccogliere più monete d’oro che serviranno a decretare chi verrà incoronato.

In ogni round si tirano da uno a tre dadi, provenienti dalla propria riserva personale, di un determinato colore (a ogni colore corrisponde uno dei quattro semi che determina il colore della presa) cercando di ottenere il risultato più alto.

Il giocatore che ha ottenuto il punteggio numerico più alto vince la mano e riceve le monete d’oro.

Se un giocatore non è in grado di tirare i dadi del seme corrispondente per il round, questi dovrà cercare di fare briscola ottenendo un 6 su tutti i dadi degli altri colori. In questo caso chi ha ottenuto la combinazione fortunata si aggiudicherà la mano e riceverà una moneta d’oro per ogni dado tirato dagli altri player.

Oltre a tirare i dadi i giocatori hanno accesso al Display, un mazzo di carte posto al centro del tavolo. questo mazzo è composto da 26 carte che conferiscono una serie di poteri e abilità che potranno vivacizzare il gioco e renderlo più imprevedibile. Ogni partita di Thrown dura un numero di round uguali a quello dei giocatori, il giocatore che ha raccolto il maggior numero di monete d’oro è il vincitore e diventa il nuovo sovrano del regno.

In ogni scatola troverete: quaranta Dadi, i segnalini Monete d’Oro, ventisei carte per il Display, quattro segnalini Semi e il manuale delle regole.

Il gioco sarà disponibile in inglese da febbraio 2019 e avrà un costo di 19,99$, al momento non abbiamo notizie circa la localizzazione italiana.