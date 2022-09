Secondo quanto riportato in questi giorni, sembra che Black Widow di Florence Pugh sarà alla guida dei Thunderbolts nella prossima produzione del Marvel Cinematic Universe. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Black Widow a capo dei Thunderbolts

Foto: ©Marvel - Black Widow

Da quanto emerso, sembra evidente che i Marvel Studios hanno grandi progetti per il personaggio di Black Widow di Florence Pugh. Infatti, durante un recente podcast (The Town di Matthew Belloni), Justin Kroll di Deadline ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla produzione di Thunderbolts dei Marvel Studios.

Florence Pugh è presente con il suo personaggio nel film Thunderbolts, che è fondamentalmente Suicide Squad della Marvel. Si spera che abbia risultati migliori. Ma il concetto è che sarebbe lei a guidare la squadra di Wyatt Russell [John Walker], di Daniel Bruhl [Zemo] , quegli antieroi che non sono esattamente buoni ma non sono esattamente cattivi.

Florence Pugh ha vestito i panni di Yelena in Black Widow. Dopo essere diventata a tutti gli effetti Black Widow (acquista su Amazon la versione4k UltraHD del film Black Widow), Florence Pugh ha lavorato anche nella serie Hawkeye, che è andata in onda nel recente 2021 e vanta la presenza di 6 episodi. Florence Pugh vanta già oggi una grande fanbase che sembrano aver apprezzato moltissimo le sue interpretazioni. Il personaggio non era di certo una cosa semplice da gestire, poiché è senza dubbio uno dei più amati dagli appassionati del franchise.

Dunque, in base a quanto emerso, non ci resta che attendere l’estate del 2024 per scoprire finalmente tutte le carte in tavola pensate per questa tanto attesa produzione. Pertanto, prendete in mano la vostra l’agenda, e segnate l’appuntamento per non perdere il debutto di Thunderbolts del Marvel Cinematic Universe!

L’offerta di Disney+