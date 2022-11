Tra i progetti più attesi della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe c’è anche Thunderbolts, film corale che porterà sul grande schermo una squadra di antieroi assoldata da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss), apparsa in Black Widow, nella serie The Falcon and The Winter Soldier e di recente in Black Panther: Wakanda Forever. Una nuova indiscrezione potrebbe aver fatto luce sul villain che la squadra si troverà ad affrontare (e si tratta di un personaggio dei fumetti alquanto importante).

Svelato il possibile villain del film sui Thunderbolts

Lo scooper Daniel Richtman, più volte dimostratosi fonte attendibile, ha stuzzicato i fan sulla presenza di Robert Reynolds aka The Sentry, una sorta di “Superman cattivo” del mondo Marvel. I suoi poteri sono infatti basati sull’archetipo dell’uomo d’acciaio, ma la sua esistenza è legata a doppio filo a quella di un’entità malvagia chiamata Void e ognuno richiede la presenza dell’altro per poter esistere. Il debutto di The Sentry risale al 2000 sulle pagine dell’omonima miniserie di 5 numeri.

Il progetto sui Thuderbolts è stato annunciato in pompa magna al San Diego Comic-Con, mentre il cast è stato confermato al D23 Expo. Oltra al ritorno della Contessa, vedremo Florence Pugh (alias Yelena Belova, la nuova Vedova Nera), Wyatt Russell (John Walker, U.S. Agent) , Sebastian Stan (Bucky Barnes, alias Soldato d’Inverno), Olga Kurylenko (Taskmaster, comparsa in Black Widow), Hannah John-Kamen (Ghost, comparsa in The Ant-Man and the Wasp) e David Harbour (Red Guardian, comparso in Black Widow). L’uscita nelle sale è fissata al 24 luglio 2024.

RUMOR: The #Thunderbolts will surely have a lot on their plate, as the “adversary” in their film is going to be Robert Reynolds aka The Sentry. (h/t @DanielRPK) pic.twitter.com/vCKo77pzn1 — MCU Status (@MCUStatus) November 20, 2022

Al momento i Marvel Studios non hanno confermato nè smentito l’indiscrezione dello scooper, ma di recente David Harbour aveva stuzzicato i fan affermando che il film sui Thunderbolts avrebbe “sganciato una bomba” sull’intero MCU oltre ad avere ramificazioni importanti sull’intera Fase 5. La possibile presenza di Sentry, mai apparso sino ad ora in live action, potrebbe rispondere alle sue dichiarazioni.