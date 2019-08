Thundercats, la nuova linea di action figure da Super 7

Super 7 ha finalmente aperto i preordini per la sua nuova linea di action figure - Thundercats Ultimate Figure - basate sulla serie animata Thundercats

Super 7 ha finalmente aperto i preordini per la sua nuova linea di action figure – Thundercats Ultimate Figure – basate sulla serie animata Thundercats con una prima wave formata da ben quattro personaggi. Chi come il sottoscritto è cresciuto a cavallo tra gli anni 80 e 90 non può nella sua infanzia non aver conosciuto i mitici Thundercats, il gruppo di eroi capitanati dal possente Lion-O.

Questa serie a cartoni animati statunitense prodotta da Rankin/Bass, è andata in onda dal 1985 al 1989, ed è ispirata ai personaggi creati da Tobin “Ted” Wolf. ThunderCats segue le avventure dell’omonimo gruppo di eroi, degli alieni dalla forma di felini antropomorfi provenienti dal pianeta Thundera. La serie inizia proprio con la distruzione del pianeta Thundera, che costringe i Thundercats ad abbandonare la propria patria. Tuttavia la flotta viene attaccata dai nemici dei Thunderiani, i mutanti di Plun-Darr, che distruggono la maggior parte delle astronavi della flotta, ma non riescono a colpire la nave ammiraglia, a bordo della quale sospettano ci sia la leggendaria spada mistica della veggenza. La spada contiene l’Occhio di Thundera, la fonte del potere dei Thundercats, che è incorporata nel manico

Questa linea di figure è caratterizzata da un corpo in PVC articolato con svariati accessori e parti intercambiabili dall’altezza di circa 18 cm. Decisamente un prodotto appetibile per i fan della saga. La prima Wave comprende i personaggi di Lion-O, Panthro, Mumm-Ra e Jackalman.

Lion-O

Accessori:

Sword Of Omens

Claw Shield

Claw Shield with Sword of Omens

Alternate Claw Shield

Alternate Claw Shield with Sword of Omens

Interchangeable Hands

Interchangeable Head

Book of Omens

Panthro

Accessori:

Nunchucks with real chain

Spinning Nunchucks

Thundrometer

Key of Thunera

Wrench

Welding Gun

Goggles

Detonator

Communicator

Interchangeable Hands

Interchangeable Head

Mumm-Ra

Accessori:

Poseable Fabric Cape with wire insert

Plastic Cape

Staff

Sword of Plun-Darr

Book of Omens Repaint

Thundranium Urn

Rosenkrantz Medallion

Interchangable Head

Jackalman

Accessori:

Club

Axe

Mutant Net Gun

Mutant Guns

Interchangeable Hands

Interchangeable Head

Tutti quanti i personaggi sono attualmente in preordine al costo di 45 dollari direttamente dal sito del produttore Super 7.