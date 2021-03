Thundercats: un nuovo film in arrivo

Gli anni ’80 continuano a essere fonte di grande ispirazioni ancora oggi; dai programmi per un nuovo film sulle Tartarughe Ninja alla trilogia di War for Cybertron dei Transformers, fino alla nuova serie dei Masters of the Universe di Netflix. Ad aggiungersi a questo elenco saranno presto anche i Thundercats, per i quali è stato annunciato da pochissimo la lavorazione di un film.

I colleghi di Deadline hanno infatti riportato che il regista Adam Wingard dirigerà e collaborerà alla scrittura del nuovo lungometraggio dedicato ai felini antropomorfi, che sembra sarà un ibrido tra un live action e un film di animazione. Accanto a Wingard ci sarà Simon Barrett per la produzione dello script.

Adam Wingard si è detto un grande fan della serie classica di cartoni animati, tanto da aver confessato che già ai tempi del liceo aveva già buttato giù una sceneggiatura per un film sui Thundercats. Durante un’intervista riguardo al film ha dichiarato scherzosamente:

“Nessuno su questo pianeta conosce o ha pensato tanto a Thundercats quanto me.

Ho visto l’opportunità di fare un nuovo tipo di film fantasy di fantascienza, qualcosa che la gente non ha mai visto prima. Possiede una ricca mitologia; i personaggi sono fantastici. I colori… Voglio fare un film di Thundercats che riporti a quell’estetica degli anni ’80. Non voglio reinventare il loro aspetto; voglio che sembrino proprio i Thundercats. Non voglio nemmeno farlo live action. Non voglio che assomigli a Cats, non voglio quel tipo di problemi – nessuna mancanza di rispetto per quel regista, che non intendo buttare giù più di quanto non abbiano già fatto gli altri. Voglio fare un film che non si è mai visto prima. Un film ibrido con CGI che ha un aspetto realistico e in qualche modo colma il divario tra cartoni animati e CGI. Questo è il punto di partenza e Simon Barrett e io stiamo lavorando alla sceneggiatura.”