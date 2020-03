Tigatron – Transformers Masterpiece MP50

Dopo un lungo periodo di silenzio TakaraTomy ha ufficialmente annunciato l’uscita di Tigatron tratto dalla serie Transformers Beast Wars (in Italia meglio conosciuta come Biocombat). Hasbro da un pò di anni è proprietaria dei diritti dei Transformers che grazie alla collaborazione con TakaraTomy, sta realizzando in tutto e per tutto delle action figure trasformabili ispirate proprio alla loro controparte animata.

Tutti questi bellissimi robot vengono realizzati completamente in pvc con una qualità elevatissima, raggiungendo un livello di posabilità davvero estremo. Tutti questi modelli hanno la capacità di potersi trasformare nella loro controparte animalesca (in questo caso una tigre bianca) e sono completamente snodabili. Un consiglio che ci sentiamo sempre di darvi è quello di munirvi di istruzioni alla mano durante la fase di trasformazione e di seguirle passo dopo passo, perchè a differenza dei vecchi giocattoli non sono intuitive. Come tutti i precedenti robot di questa linea anche in questo caso, vengono realizzati in scala in modo da mantenere le proporzioni viste in televisione nel cartone animato.

Tigatron come abbiamo già precedentemente scritto, arriva dalla serie Transformers Beast Wars, realizzata completamente in computer grafica con i robot che si trasformano in animali anzichè in veicoli. L’autobot è un guerriero molto potente e senza paura, fu nominato da Optimus Primal come pattugliatore nel settore polare settentrionale dove vagava in modalità bestia. Tigatron quando incontrò l’attività dei Predacon, rapidamente fu in grado di trasformare e riconfigurare la sua coda di titanio in un potente cannone quasar, che poi usò per vaporizzare i suoi nemici. Inoltre è in grado di espellere un fluido esplosivo tossico, che rendeva completamente inutile chiunque veniva colpito.

Tigatron MP-50 uscirà nel mercato Giapponese a Settembre 2020 al prezzo di 24.000 Yen.