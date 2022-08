La Tiger Division, composta dai supereroi sudcoreani, sarà al centro della scena nella loro prima serie solista questo novembre! White Fox, Luna Snow e altri personaggi amati dai fan saranno infatti i protagonisti della Marvel’s Tiger Division, una nuova serie limitata con protagonista la squadra di supereroi sudcoreani.

Tiger Division: la nuova serie con protagonisti i supereroi sudcoreani della Marvel

Creata da Jed MacKay, Alessandro Vitti e Joey Vazquez, la Tiger Division è apparsa per la prima volta nelle pagine del Taskmaster #3 del 2021. Guidata da White Fox/Ami Han, la Tiger Division è una squadra di supereroi autorizzata dal governo che opera fuori dalla Corea del Sud. Insieme a Taskmaster #3, il gruppo è apparso anche in Black Cat Annual del 2021, Death of Doctor Strange: White Fox #1 del 2021 e White Fox Infinity Comics #2.

Ora, come annunciato al San Diego Comic-Con il 22 luglio, la Tiger Division avrà una serie tutta sua serie composta da cinque numeri intitolata Marvel’s Tiger Division creata dalla scrittrice Emily Kim e dall’artista Creees Lee. Si tratta della prima serie in solitaria per la Tiger Division e promette di approfondire l’insieme di personaggi che compongono la squadra.

La sinossi recita:

“FIERCE FIGHTERS! I difensori della Corea del Sud sono al centro della scena! Nella loro prima serie in solitaria, conoscerete meglio TAEGUKGI, una potenza dal cuore d’oro; LADY BRIGHT, una maga che maneggia carte; MR. ENIGMA, un semidio che si muove per strada; IL GENERALE, un totem vivente; e GUN-R II, un androide con un certo carattere. A loro si uniscono i beniamini dei fan WHITE FOX e LUNA SNOW per formare una squadra inarrestabile. Creata dalla nostra inarrestabile squadra, la scrittrice EMILY KIM (SILK) e l’artista CREEES LEE (MARVEL VOICES), questa è una serie epica da non perdere!”.

Tiger Division #1 presenta la copertina principale creata da Lee e alcune variant di Ron Lim, Artgerm, Junggeun Yoon e Peach Momoko. Il numero sarà in vendita a novembre dalla Marvel.