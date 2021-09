Tiger King: il trailer con la data di uscita della seconda stagione

Il colosso dello streaming, Netflix, durante l’evento virtuale dedicato ai fan e denominato TUDUM, ha regalato un non tanto inatteso aggiornamento riguardo alla nuova stagione di Tiger King. In particolare ha rivelato tutto ciò che volevano sapere i fan della docuserie, ovvero la data di uscita. Questa è stata fissata al 17 novembre di quest’anno e per l’occasione è stato anche condiviso un breve filmato che ricorda sommariamente il grande successo ottenuto dagli episodi precedenti intervallato da brevi sequenze inedite.

Tiger King: il filmato del TUDUM sulla seconda stagione

Nel 2020, in pieno lockdown per la pandemia di Covid-19, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (questo il suo titolo completo) ha sorpreso tutti gli abbonati di Netflix diventando, in brevissimo tempo, uno dei titoli più visti e discussi presenti nel catalogo del servizio di streaming. Tutto questo era dovuto all’ottimo racconto inerente all’incredibile storia di Joe Exotic (all’anagrafe Joseph Allen Maldonado-Passage e nato Joseph Allen Schreibvogel), della sua nemesi Carole Baskin e dei dettagli surreali della loro vita. Ecco a voi il filmato dal TUDUM:

Exotic, infatti, è divenuto famoso in tutto il mondo per essere il proprietario di un bizzarro zoo pieno di belve feroci le cui azioni sono diventate così surreali, tragiche e insolite che se non fossero accadute veramente sarebbero difficili da credere in una fiction. Non solo animali, ma Joe ha corso due volte senza successo per cariche pubbliche, prima per la presidenza degli Stati Uniti nel 2016 come indipendente, poi per il ruolo di Governatore dell’Oklahoma nel 2018 come Libertario. Nel 2019 è stato condannato a 22 anni di reclusione dopo essere stato ritenuto colpevole di diciassette capi d’accusa per abuso di animali e due accuse di omicidio su commissione per il tentato omicidio della direttrice di Big Cat Rescue Carole Baskin.

Il documentario in sette puntate (più uno special) cerca di far luce sulla sua vita spericolata, utilizzando anche un particolare montaggio che permette di conoscere minuziosamente la vita sia del protagonista che dei suoi collaboratori e rivali. La nuova stagione di Tiger King promette fin da ora “più follia e più caos“, e a dirigere gli episodi in arrivo saranno ancora una volta Eric Goode e Rebecca Chaiklin, impegnati anche nel ruolo di produttori esecutivi al fianco di Chris Smith e Fisher Stevens.

Purtroppo non si sa con certezza da che punto della storia si ricomincerà a raccontare, tuttavia nella breve anticipazione pubblicata da Netflix, possiamo osservare Exotic mentre telefona direttamente dal carcere, oltre a una serie di altre immagini che coinvolgono Baskin e un altro protagonista di questa surreale vicenda, ovvero Jeff Lowe. Se comunque voleste combattere la noia per l’attesa dell’uscita della nuova stagione, potete provare il puzzle di Tiger King.