Timothée Chalamet sarà il giovane Willy Wonka nel nuovo La Fabbrica di Cioccolato

Il giovane Timothée Chalamet è sicuramente una delle maggiori promesse di Hollywood. In attesa di vederlo nei panni di Paul Atreides nel remake di Dune diretto da Dennis Villeneuve, pronto ad interpretare un altro personaggio davvero iconico. Stando a quanto riportato da Deadline (qui la notizia originale), l’attore franco- statunitense candidato agli Oscar per Chiamami col tuo nome interpreterà il leggendario Willy Wonka, protagonista del romanzo di Roald Dahl, La Fabbrica di Cioccolato.

Il nuovo film prodotto da Warner Bros., ancora senza titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King su una sceneggiatura scritta a quattro mani con Simon Farnaby. Dalle poche informazioni trapelate, sembra che Chalamet interpreterà un giovane Wonka, intento ad aprire la prima, vera fabbrica di cioccolato del mondo. La pellicola sarà infarcita di vari momenti musicali, in cui l’interprete principale sarà chiamato a dare sfoggio del suo talento per la danza e il canto.

La trama del romanzo originale racconta di Willy Wonka, proprietario di una fabbrica dolciaria nota per i suoi prodotti davvero deliziosi, tanto che i concorrenti fanno da sempre la fila per scoprire i suoi segreti. Per questa ragione, Wonka non permette a nessun estraneo di entrare nella fabbrica vera e propria, sebbene un giorno viene indetto un concorso grazie al quale cinque persone potranno finalmente entrare nella struttura, ma solo nel caso in cui riuscissero a trovare un biglietto d’oro presente all’interno di una tavoletta di cioccolato prodotta nella fabbrica.

Non è certo la prima volta che il personaggio di Willy Wonka approda sul grande schermo, visto che Timothée Chalamet sarà i fatto il terzo attore a vestire i panni dell’eclettico personaggio: Gene Wilder ha infatti dato vita al personaggio di Dhal nel lontano 1971 in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, mentre nel 2005 il regista Tim Burton ha scelto Johnny Depp per vestire i panni del bizzarro protagonista ne La Fabbrica di Cioccolato.