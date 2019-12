Tintin, la prima edizione autografata venduta a 50.000 euro!

A volte i fumetti possiedono un valore inestimabile, che va oltre qualsiasi cosa. In queste ultime ore, infatti, su Catawiki è stata venduta una delle prime edizioni di Tintin a una cifra astronomica, ben 50.000 euro.

Il pezzo in questione è Tintin au Pays des Soviets, un fumetto che appartiene alle prime cinquecento copie del volume, e risale al 1930 – e possiede, quindi, cento anno di storia. Ciò che rende unico questo fumetto è che la ristampa risale a 40 anni dopo. Come se non bastasse, su questa edizione – numerata – l’autore e sua moglie hanno lasciato una firma.

Quest’edizione, inoltre, è stata posseduta soltanto da un proprietario, che nel corso degli anni – conscio del suo inestimabile valore – ha fatto realizzare una cassetta su misura per proteggerla da qualsiasi danno accidentale e non, che potete osservare nella galleria in calce all’articolo.

Per chi non conoscesse quest’opera, Tintin au Pays des Soviets ha un passato incredibilmente assurdo. Viene considerato dal suo stesso autore (Hergé, all’anagrafe Georges Prosper Remi) un errore della sua giovinezza. Per tanto, l’album non è mai stato ristampato per più di quarant’anni, e ha fatto lievitare il suo valore.