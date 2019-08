Titans 2: il trailer ufficiale online

Titans 2: trapelato online il trailer della seconda stagione per pochi minuti prima di essere rimosso dai canali ufficiali DC Universe.

Durante la nottata in rete è trapelato per errore il trailer della seconda stagione di Titans sui canali di DC Universe, pochi minuti dopo il trailer è stato rimosso ma i fan sono riusciti a scaricarlo e a loro volta ricondividerlo online.

Il trailer della 2° stagione: (finchè rimarrà online)

Durante il Comic Con di San Diego abbiamo appreso dalla Warner Bros che la seconda stagione uscirà il 6 settembre 2019 per la piattaforma di streaming DC Universe in America, mentre in Italia dovremmo aspettare l’arrivo della serie su Netflix molto probabilmente a dicembre 2019/ gennaio 2020.

Come abbiamo visto nel trailer ritornaranno i vecchi protagonisti e ci saranno molti nuovi debutti tra cui: Bruce Wayne (Ian Glen), Superboy (Joshua Orpin), Aqualad (Drew Van Acker), Krypto ed il villain Deathstroke/Slade Wilson (Esai Morales) insieme ai due figli Jericho (Chella Man) e Ravager (Rose Wilson). Tra le new entry ci sarà anche Genevieve Angelson (Eve Watson): una dottoressa che lavora presso i Laboratori Cadmus, specializzati in genetica, dove nei fumetti nasce il clone chiamato Superboy.

I giovani Titani (Dick Grayson, Raven, Starfire e Beast Boy) sono pronti per riunirsi in squadra nei nuovi episodi per vedersela questa volta contro il temibile Deathstroke che vediamo apparire proprio alla fine del trailer. Nel filmato abbiamo notato anche un cambio di look di Raven (già svelato dall’attrice qualche tempo fa in un post su Instagram) che appare ora con una gemma sulla fronte.

Titans è una serie televisiva statunitense basata sui fumetti della DC Comics, Giovani Titani. La prima stagione è composta da 11 episodi ed stata pubblicata sul servizio di streaming on demand DC Universe dal 12 ottobre 2018. In Italia, la serie è arrivata succesivamente ed stata pubblicata su Netflix dall’11 gennaio 2019.