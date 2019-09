Titans: alcune foto svelano il costume di Nightwing

Lo showrunner Grag Walker, aveva preannunciato che il personaggio di Robin nella nuova serie di Titans avrebbe indossato i panni di Nightwing. Ecco le foto.

Lo showrunner Grag Walker, in precedenza, aveva annunciato che il personaggio di Robin nella nuova stagione di Titans avrebbe indossato i panni di Nightwing. Ebbene, attraverso alcune foto provenienti proprio dal set di Titans pare sia stato rivelato il costume del “nuovo Robin” che sarà protagonista dei prossimi episodi della serie DC Universe. Dunque, le nuove foto ci permettono di dare uno sgurardo, in anteprima, al nuovo costume del personaggio interpretato dall’attore Brenton Thwaites.

Ovviamente la qualità delle immagini che ritraggono il supereroe non sono delle migliori, infatti quando è stata scattata la foto, l’attore si trovava di spalle. In ogni caso, essendo che dalle foto condivise su Twitter non è possibile vedere in viso l’attore, non tutti sono certi che si tratti effettivamente di Brenton Thwaites. Nonostante ciò è possibile capire, a grandi linee, quali saranno le caratteristiche principali dell’armatura.

The Nightwing suit leaking with his ass on full display the same day he’s trending on Twitter for his ass is peak Dick Grayson. pic.twitter.com/mAmEGFfgUN — Walt (@UberKryptonian) September 19, 2019

Tutti gli appassionati dei fumetti DC saranno felici di sapere che negli episodi della nuova stagione di Titans, che ha debuttotato il 6 settembre 2019, ci saranno anche delle new entry. Tra queste non macheranno Superboy che sarà interpretato da Joshua Orpin, Aqualad che avrà il volto di Drew Van Acker e il villain Deathstroke, interpretato da Esai Morales. Ma ci saranno anche Jericho, Ravager e Mercy Graves.

Dunque, oltre all’attore che vestirà i panni di Nightwing, del cast di Titans fanno parte anche nomi del calibro di Teagan Croft, Anna Diop, Ryan Potter, Alan Ritchson, Minka Kelly, Curran Walters, Conor Leslie, Tomaso Sanelli, Reed Birney, Rachel Nichols, Iain Glen, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Chelsea Zhang, Natalie Gumede, Drew Van Acker, Genevieve Angelson e Michael Mosley.