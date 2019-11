TITANS: DC Universe conferma l’arrivo della stagione 3

Attraverso Twitter DC Universe ha confermato il ritorno della serie Titans: è stato ufficialmente confermato che si lavorerà per realizzare la stagione 3.

Buone notizie per gli appassionati della serie TV statunitense ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. Infatti, attraverso Twitter, la DC Universe ha confermato il ritorno della serie Titans, dunque ancora prima della fine della seconda stagione è stata ufficialmente diffusa la notizia che si lavorerà per realizzarne una terza. La news risale a poche ore fa e, a quanto pare, per assistere al debutto nella nuova stagione di Titans bisognerà attendere l’autunno del prossimo anno.

Dunque, visto il grande successo ottenuto dalla serie ispirata ai supereroi dei fumetti, il servizio di video in streaming DC Universe ha deciso di realizzare un nuovo ciclo di episodi che vedranno come protagonisti la squadra dei Titani. Per il momento, negli Stati Uniti, sta andando in onda la seconda stagione, mentre in Italia arriverà il prossimo anno sulla piattaforma streaming Netflix.

The #DCUTITANS are just getting started. Season 3 coming in 2020. pic.twitter.com/YPstXPVKMW — DCUTitans (@DCUTitans) November 11, 2019

Ovviamente, considerando il fatto che ancora deve terminare la seconda stagione di Titans, è difficile capire ed avere anticipazioni sulla trama del terzo capitolo. Infatti si presuppone che molti degli “indizi”, che potrebbero far intuire qualcosa sul nuovo ciclo di episodi che andranno in onda nel 2020, verranno svelati ai fan nel corso dell’ultima puntata della stagione 2 della serie. Di conseguenza, solamente dopo il termine delle puntate che stanno andando in onda negli Stati Uniti sarà possibile ipotizzare una probabile trama e le vicende che dovranno affrontare i Titani.

Inevitabilmente, le domande sulla stagione 3 sono infinite: sarà confermato il cast? Quando inizieranno le riprese? Per rispondere a questi ed altri numerosi quesiti, non ci resta che attendere. In ogni caso, cosa ne pensate di quanto confermato da DC Universe in merito al rinnovo, per un’altra stagione, di Titans? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.