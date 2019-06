Titans: Drew Van Acker sarà Aqualad nella seconda stagione

Drew Van Acker interpreterà Aqualad, protetto di Aquaman nella seconda stagione del teendrama supereroistico Titans, disponibile in Italia su Netflix.

Nella seconda stagione di Titans, acclamato teendrama supereroistico incentrato sui giovani sidekick degli eroi della Justice League, arriverà anche Aqualad, protetto di Aquaman, e sarà interpretato da Drew Van Acker, principalmente noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Pretty Little Liars.

Così il casting call presenta il personaggio nella descrizione ufficiale rivolta al grande pubblico: ”Aqualad è un membro fondatore dei Titans e l’entusiasta sidekick di Aquaman. Nato a sua volta ad Atlantis, è un membro della corte reale che si è allenato sotto la guida di Aquaman per proteggere la vita in fondo e al di fuori dell’oceano. Nella serie, Garth uscirà dall’ombra del suo mentore per diventare, col tempo, un vero e proprio eroe e membro dei Titans, così come molte gli altri sidekick”. Non è la prima volta che il personaggio di Aqualad viene sfruttato al di fuori dei fumetti, nella serie animata Young Justice, un’altra incarnazione della spalla di Aquaman, Kaldur’Ham.

Titans è una Serie TV del 2018, ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter, con Brenton Thwaites e Anna Diop. Prodotto da DC Entertainment, Warner Bros. Television. Un tempo un acrobata circense, dopo la morte dei suoi genitori Dick Grayson è stato addestrato da Batman per combattere il crimine, diventando il giovane eroe di Gotham City conosciuto come Robin. Qualche tempo dopo, ansioso di uscire dall’ombra del suo mentore, Dick forma un gruppo di giovani eroi senza paura, diventandone il leader. Questo include Starfire, un’aliena in cerca d’asilo sulla Terra; Raven, che deve tenere sotto controllo le proprie emozioni al fine di non scatenare il suo lato demoniaco; e Beast Boy, un mutaforma i cui poteri sono gli effetti collaterali di una droga che lo ha guarito da una malattia letale.