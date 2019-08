Titans: il full trailer della 2 stagione è online

Titans: DC Universe rilascia online il full trailer ufficiale sella seconda stagione previsto il 6 settembre in America nel loro servizio streaming.

DC Universe poco fa ha caricato online il full trailer della seconda stagione, in cui vediamo i vari protagonisti e villain nella nuova serie.

Dopo aversi consolidato con un’ottima prima stagione per la piattaforma di streaming DC Universe, la Warner Bros ha messo in cantiere subito la seconda stagione della serie e durante il recente Comic Con di San Diego ha annunciato la data d’uscita ufficiale prevista per il 6 settembre 2019 negli Usa, , mentre in Italia dovremmo aspettare l’arrivo della serie su Netflix molto probabilmente a dicembre 2019/ gennaio 2020.

Il poster ufficiale della seconda stagione:

La sinossi ufficiale:

Nella seconda stagione, a seguito del catastrofico incontro con Trigon, Dick forma nuovamente i Titans. Sotto la sua supervisione nella loro nuova casa alla Titans Tower, Rachel, Gar e Jason Todd si allenano insieme per perfezionare le loro abilità da eroi e lavorare come un team. A loro si uniscono Hank Hall e Dawn Granger aka Hawk e Dove, insieme a Donna Troy aka Wonder Girl.

Proprio quando i Titans originali tentano di passare ad una vita regolare, un vecchio nemico riemerge e tutti dovranno riunirsi per occuparsi di affari incompiuti.

Mentre questa famiglia di nuovi e vecchi Titans – inclusi Conner Kent e Rose Wilson – impara a coesistere, l’arrivo di Deathstroke mette in luce i peccati dei vecchi Titans, che minacciano di strappare di nuovo a pezzi questa nuova famiglia.

Titans è una serie televisiva statunitense basata sui fumetti della DC Comics, Giovani Titani. La prima stagione è composta da 11 episodi ed stata pubblicata sul servizio di streaming on demand DC Universe dal 12 ottobre 2018. In Italia, la serie è arrivata succesivamente ed stata pubblicata su Netflix dall’11 gennaio 2019